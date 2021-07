Nie zdravá výživa! ale vakcíny! vás zachránia! a predĺžia život! Na to vezmite jed!

Aj keď to nikto takto otvorene z propagátor očkovania doposiaľ nepovedal, a ani nepovie, na to im totiž chýba všetkým odvaha a úprimnosť, jasne to vyplýva z celého šialenstva; ktoré vytvárajú, okolo vakcín.

Najprv to isté sme zažívali okolo rúšok a najtvrdších „lockdown-ov“ široko ďaleko, ak nie v celej Európe,

potom okolo celoplošného testovania na Covid-19,

a následne okolo respirátorov.

Nič z toho neprinieslo očakávaný efekt. Ba naopak, celoplošné testovania spôsobili, alebo odštartovali obrovský nárast prípadov C-19 a namiesto svetového prvenstva v tom, kto dokáže zlomiť „hnusobe“ väzy ako prvý, sme ako krajina dosiahli iné svetové „závideniahodné“ prvenstvo – v počte obetí na, alebo s C-19.

Je obrovský nepomer

(ak a vôbec o nepomere hovoriť dá, lebo tam kde sa o ňom hovoriť dá, tak na tej druhej strane je aspoň niečo, aspoň 1 %, ale v danom prípade na strane druhej nie je nič)

v tom, koľko pozornosti a dôrazu počas korona krízy venujú politici a média propagácii očkovania,

a koľko zdravému životnému štýlu, budovaniu imunity, ktorá je „v boji“ proti korona vírusu oveľa účinnejšia než rúška, respirátory, všetky tie „lockdown-y“ a vakcíny dohromady.

Navyše zdravý životný štýl nás chráni pred mnohými inými, a oproti C-19 omnoho závažnejšími nemocami.

Táto lož, ktorá je bez škrupuli vyjadrená v názve článku, nás ohrozuje niekoľko násobne viac ako 10 rôznych korona vírusov, či jeho mutácií dohromady.

Profesor Krčméry, poradca slovenského vládneho Covid-Byra, relatívne nedávno, aj keď zrejme nechtiac, ale predsa len, odpovedal na neplánovanú otázku redaktora a úprimne nevyhýbavo uviedol, že závery o ne/škodlivosti očkovania na C-19, aj keď sa vyjadril v úvodzovkách "len" k tehotným ženám, budeme schopní vysloviť (najskôr) o 5 rokov. Teda je namieste sa zodpovedných pýtať:

Stojí takéto riziko za to, aby sa na ľudí vyvíjal nátlak k očkovaniu? Stojí to za to, aj keď vakcíny znižujú prenos ochorenia možno len o 50-60 %??? Stojí to za to, ak smrtnosť na C-19 je z medicínskeho hľadiska relatívne dosť nízka? Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ak si dobre pamätám, je to 0,26 % a Dánsko údajne hovorí o čísle 0,16. Stoja za to všetky tie lockdown-y so všetkými negatívnymi psychickými a sociálnymi dôsledkami nie len na deti a mládež, ale aj na dospelých? Stojí to za to, ak nespočetné množstvo ľudí kvôli tvrdým lockdownom prichádza o prácu? Stoja za to tie obrovské finančné prostriedky vynakladané na plošné testovania, opakované očkovania, propagáciu očkovania? ktovie čo ešte?

A koľko ďalších mutácií korona vírusu sa ešte dá očakávať? Vznikali by tie mutácie, resp. vznikali by v takom množstve aj keby sa proti korona vírusu neočkovalo a teda vírus, by nemusel toľko mutovať, aby si našiel svoju cestu? Koľko krát ročne a na čo všetko budeme vládou nútení sa očkovať?

A NAOZAJ SA IMUNITA SPOLOČNOSTI NEDÁ ZVYŠOVAŤ AJ OVEĽA, OVEĽA LACNEJŠÍMI A PRIRODZENEJŠÍMI SPôSOBMI, ktoré určite na organizme nezanechajú nič škodlivé, ba organizmu pozitívne prospejú nielen po stránke imunity, ale aj po mnohých iných stránkach?

Takže naozaj nemáme právo pochybovať o čistých úmysloch vlády SR nútiacich ľudí k očkovaniu?

S nevôľou počúvam vyjadrenia, že rúška a po novom už aj vakcíny sa stanú súčasťou nášho budúceho žitia, bytia.

Stotožňujem sa s vyjadreniami tohto blogera, ktoré napísal už v máji 2020:

„Čo to má znamenať?! Prečo by sa časť látky na našich tvárach mala stať našou bežnou každodennou súčasťou? Takéto vyjadrenia vyvolávajú v spoločnosti neustály strach a stres, z niečoho čo neexistuje. Resp. aj keď existuje, tak je to samo vyliečiteľné a keď preženiem, tak na to stačí dobré mydlo, teplá voda a hlavne zdravý životný štýl.“

„Uberáme sa cestou poddajnosti. Spoliehame sa na to, že nájdeme vakcínu proti niečomu, proti čomu sa ani všeobecne účinná vakcína vynájsť nedá. Jeden „deň“ vymyslíme vakcínu na „nový“ koronavírus na druhý „deň“ budeme už vymýšľať vakcínu na ešte „novší“ korona vírus, až sa dostaneme do permanentnej špirály. Nie, toto nie je východisko, toto nie je ten správny smer!“

„Jediné správne a potrebné je vrátiť sa k normálnemu životu. K zdravému životu. Investovať do osvety proti drogám, akýmkoľvek ! Investovať do vzdelávania našej mládeže o zdravom spôsobe života a následkoch jeho nedodržiavania, do rozpohybovania našej mládeže. Za mojich mladých čias (1974-1984) pred našou bytovkou nikdy nerástla tráva – v lete sme tam, ako chlapci hrávali denne futbal a v zime sme si tam svojpomocne (aj s rodičmi) vytvorili „umelé“ klzisko a hrával sa tam hokej aj po zotmení (v zime sú dni krátke). Pamätám si, ako nás rodičia museli večer volať domov a dnes my rodičia vyháňame naše deti von!“

„My nepotrebujeme, aby sme našich občanov pripravovali na to, že rúška sú východiskom, že rúška sú to opatrenie, čo nás v budúcnosti ochráni pred korona vírusmi ! Nie, neochráni ! Jednoznačne je potrebné sa zamerať na pestovanie nášho slovenského ovocia a zeleniny, bez pesticídov, všelijakých umelých chemických „hnojív“. Zamerať sa na našu živočíšnu výrobu, taktiež bez akýchkoľvek rastových „urýchľovačov“. Nie na dovozy mäsa. Uvedomujem si, že to nie je vec jednoduchá a ani sa tu nebavíme o jednom volebnom období. Ale jedine toto je cesta, ako v našich organizmoch a v organizmoch našich budúcich generácií vybudujeme predovšetkým silnú imunitu . Pretože čím zdravšia generácia, populácia, tým menšie riziko prepuknutia epidémie, pandémie ! Tým väčšia odolnosť proti týmto doteraz takmer bežným neduhom !“

„…Vážení, ak nechcete chodiť v budúcnosti v rúškach, lebo týmto sa svojim životným štýlom dobrovoľne vzdávate imunity svojich organizmov, vráťte sa čo najrýchlejšie k zdravému životnému štýlu. Oveľa viac sa hýbte, športujte, zabudnite na rôzne chemické „vitamíny“ z lekárni, zabudnite na rôzne lieky a antibiotika, ktoré užívate ihneď, ako vás trochu pichne v boku ! Jedzte veľa prirodzených vitamínov – jablka, hrušky, slivky a pod. Nebuďte zo všetkého hneď vystrašení, neverte ihneď všetkému, čo sa na vás valí z médií a hlavne hygienu dodržiavajte vždy a všade, ale nie tú dnešnú prísnu, ale úplne štandardnú – keď kýchate alebo kašlete zakryte si ústa, stačí aj dlaňou a následne si umyte ruky, pred tým ako takouto „infikovanou“ rukou niečo chytíte, bežné umývanie rúk, hlavne po použití WC, po návrate domov z vonku. Nie nemusíte nosiť jednorazové rukavice, nie nemusíte nosiť rúška, dýchajte čo najviac čerstvého vzduchu . Nie nemusíte si za každým dezinfikovať ruky alkoholovými dezinfekčnými prípravkami. A hlavne si uvedomte milí občania a pán premiér, žiť v sterilnom prostredí, znamená mať s určitosťou zdravotné komplikácie. Človek k zdravému životu a k získaniu imunity svojho organizmu jednoznačne potrebuje aj trochu tej „špiny“ v podobe rôznych vírusov . Pretože ak sa budeme snažiť žiť v sterilných podmienkach, tak nás „zabije“ aj ten, dnes najneškodnejší vírus, keď s ním prídeme do styku, ak sa nejakým „nedopatrením“ dostaneme von z toho sterilného prostredia. Je potrebné si uvedomiť, že prehnaná sterilita nášho životného prostredia, nás neochraňuje, ale naopak, nesmierne oslabuje náš imunitný systém a to je zlé, nesmierne zlé!““

„Áno presne toto by som od profesora Krčméryho a spol. očakával, že práve toto odkážete tomuto národu, občanom SR! Lebo, keď to napíše resp. povie taký radový občan SR, akým som ja, tak sa to podľa premiéra Igora považuje za krikľúnstvo, pre média konšpirácia a pre prestrašených obyvateľov, strata zdravého rozumu ! Ale keby toto povedala kapacita vášho formátu, tak by sa hádam nad tým aj niekto zamyslel. Ja neverím, že v odbornej spoločnosti je veľa takýchto názorov, aký som vyššie opísal, ale žiaľ, ich názor nie je verejne publikovaný resp. dnes nie je dovolené ho publikovať lebo je zdá sa potrebné držať národ a obyvateľov SR v neistote, v strachu a hlavne v poslušnosti“

„Veď už konečne verejne priznajme, že aký je to nápor na psychiku, aj zdravého človeka, keď ide po ulici a vidí že tamten má rúško, a tento tiež a všetci majú rúško, tu predsa niečo nebude v poriadku, tu mi niečo nebezpečné hrozí, zavriem sa doma, nikde nebudem chodiť, nebudem športovať, budem len sledovať správy, čo sa to vlastne deje, koľko nakazených, koľko umretých, no jednoducho hrôza a des ! Áno na toto sa dnes používa povinné nosenie rúška (to exteriérové „uvoľnenie“ to je len na smiech, hlavne tých 5 metrov odstupu). Keď už na poslušnosť národov a spoločnosti, ako takej, neplatia rôzne ideológie (rôzne …izmy!), keď sa národy nevedia „upratať“ do istých mantinelov správania sa tak, ako si to vládnuca moc predstavuje, keď nezaberajú ekonomické krízy, hospodárske krízy, bankové krízy, tak príde najposlednejšie, najpodlejšie a najúčinnejšie, čo na ľudí zapôsobí, pandémia kríza, lebo niet u ľudí väčšieho strachu, ako strach zo smrti a nesmiernych zdravotných komplikácií. To sa nad tým nikto verejne nezamýšľa, že národy po celé stáročia, aby si vydobyli ľudskú, občiansku a spoločenskú slobodu, tak muselo na uliciach a bitevných poliach, pretiecť veľmi veľa nevinnej ľudskej krvi ? A čo sa stalo dnes ?! Z večera na ráno sme bez akéhokoľvek, čo i len ústneho odporu vzdali všetkého – slobody, práce, rodín, priateľov a atď. atď. Čo sa to vlastne stalo, že všetky národy sveta sa takto bez „odporu“ a naraz vzdali vyššie uvedeného ? Nuž potom sa nečudujme, že sa vynárajú rôzne konšpirácie, keď sa ľudstvu nepovie pravda!“

„Nie, už nikdy žiadne vlády diktatúry moci, už nikdy vlády jednej strany , ale jednoznačne návrat k vláde a vládam zdravého rozumu!“

„Nuž toto je to, čo je potrebné našim občanom hovoriť pán prof. Vladimír Krčméry a spol. a nie ich pripravovať na celoživotné nosenie rúšok a dobrovoľne sa vzdať dýchať, pre náš organizmus tak prepotrebný čistý vzduch lebo dobrovoľne dýchať vlastný vydychovaný odpad je cesta do pekla. A načo nám potom odborné konzílium radí vetrať a vetrať, keď sa cez tie dusivé rúška nemôžeme resp. nesmieme nadýchnuť toho vyvetraného čerstvého vzduchu !“

„A na záver, nie je mi to na smiech, ale je mi jednoducho smutno a nevychádzam z údivu, keď aj po tom, ako nám „slovutný“ Igor dovolil nenosiť povinne rúška v exteriéri (samozrejme, že prísne epidemiologické opatrenie 5 metrového odstupu, tam pre istotu muselo ostať, lebo keby neostalo, tak by sa priznalo, že je to všetko riadne nafúknuté !) z toho, keď vidím na uliciach tých ustráchaných ľudí s rúškami na tvári, ako si dobrovoľne ničia svoje zdravie tým, že dýchajú vlastný odpad, že nedoprajú svojmu organizmu čerstvú silu v podobe nadýchnutia sa čerstvého vzduchu, ako sa na vás, čo rúško nemáte pozerajú, ako na toho chorého a nezodpovedného, obchádzajú vás veľkým oblúkom…, naozaj nesmierne smutný obraz našich dnešných ulíc !!! „Vďaka“ Igor, tak to sa vám naozaj podarilo, urobili ste z národa slovenského, okrem toho, že sa mu ušla prezývka „holubičí“ aj národ nesmierne ustráchaný a hlavne, pre dnešné dni aj hlúpy ! Verím, že čoskoro zmúdrie !“

