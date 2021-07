O účinnosti očkovania na C-19 pochybujú aj jeho propagátori

Propagátori očkovania sa dali zaočkovať proti Covid 19 a od nezaočkovaných chcú, aby sa tiež dali zaočkovať, lebo veria tomu, že to u zaočkovaných výrazne zníži mieru rizika nákazy na C-19.

Slovíčko „výrazne“ som v predošlej vete použil preto, lebo ak by išlo len o zanedbateľné zníženie miery rizika, tak len sotva by bolo potrebné vyvíjať nátlak na nezaočkovaných. Tým, že mnohí z propagátorov očkovania sa pridávajú k prúdu, ktorý chce rôznymi obštrukciami pre nezaočkovaných, alebo aj citovo dotlačiť nezaočkovaných k zaočkovaniu, tým len dokazujú, že o účinnosti vakcín dosť silno pochybujú.

A zo strachu z toho, že by sa nakazili Covidom-19, si vymysleli lotérie, čo je len ďalší dôkaz o tom ako silne pochybujú. Vymysleli ich, aby nezaočkovaných „motivovali“ k očkovaniu. Nenapadá ich, že je to veľmi podobné výchove k poslušnosti, ktorá je pre zachovanie demokracie škodlivá. Totižto výchova (detí) k zodpovednosti učí, že napr. umývanie si zubov je potrebné kvôli tomu, aby tieto zostali zdravé a dlho nám slúžili,

naproti tomu výchova detí k poslušnosti velí: Umy si zuby! lebo ak nie, zabudni na to, že po 20:30 hod. sa budeš môcť hrať na počítači!!!

Teda nepriamo povedané: Umývanie zubov je dobré akurát tak na to, aby sa dieťa ešte aj pred spaním mohlo hrať na počítači… a zaočkovať sa proti C-19 je dobré akurát tak na to, že tým možno vyhráme v lotérii; ak už predstavitelia štátu ani farmaceutické firmy nevedia, alebo nemôžu nás dôveryhodnými argumentami presvedčiť, že C-19 je naozaj tak nebezpečný, že sa kvôli nemu oplatí nechať napichať si jedy do organizmu a že nás vakcína pred ním aj skutočne ochráni.

Nedávno sa jeden môj známy nechal zaočkovať so zdôvodnením, že aj keď vedie zdravý životný štýl, a nebojí sa C-19, nechce riskovať, že ak sa niekedy nakazí C-19, aby potom náhodou nenakazil niekoho z rizikovej skupiny… Tak som mu povedal, nech aj teda prestane jazdiť autom, lebo aj ním pri nepozornosti môže druhému ublížiť alebo nebodaj spôsobiť aj smrť. A že čím viac ľudí bude cestovať hromadnou dopravou namiesto osobnej, tým väčšia bezpečnosť na cestách. Nereagoval. Zrejme nemal čím.

Zásadný problém s nanucovaným očkovaním, ako svojho času napísal bloger Tibor Pospíšil, je ten, že „odbornosť“, či „vedeckosť“, na ktorú sa odvolávajú vlády, alebo politici, ktorí ľudí nepriamo, alebo priamo nútia očkovať sa, je ten, že tá „vedeckosť“ je pod silným vplyvom silných záujmových skupín, ktoré samozrejme ovplyvňujú aj „objektivitu masmédií“. Samozrejme, niektoré z tých záujmov môžu byť prospešné všetkým. A kľudne to môže byť aj drvivá väčšina súčasných povinných očkovaní. Akurát kto a ako určí hranicu, že kedy ide viac o verejný prospech než o biznis, alebo naopak. A pán Pospíšil ďalej píše, že ak vás štát núti, hoci aj nepriamo, nechať sa zaočkovať, tým vám v podstate hovorí, že vaše telo patrí štátu, keďže nemáte nad ním kontrolu v plnej miere. Štát môže vás alebo vaše dieťa v krajnom prípade donútiť pod hrozbou sily aplikovať očkovaciu látku, pre „dobro spoločnosti“. Neverme tomu, že každá povinnosť, alebo vec, do ktorej nás štát tlačí, je v našom záujme. A špeciálne v prípadoch, keď je medzi povinným a dobrovoľným rozdiel desiatok miliónov na konkrétnych súkromných účtoch. Viac tu: https://pospisil.blog.sme.sk/c/353192/Argumenty-proti-povinnemu-ockovaniu.html

A čo ak aj ja, nezaočkovaný, chcem pre spoločnosť dobro, resp. chcem aby čo najviac ľudí malo pevné zdravie? Len mám iný pohľad na to, ako ten stav dosiahnuť a možno aj na to, čo je pre spoločnosť „skutočným dobrom“. Akceptujem X povinností, ktoré na mňa štát v rámci verejného záujmu uvaľuje, a väčšinu z nich považujem za racionálne, ALE násilný zásah do tela, vrátane zásahu vakcíny, je niečo, čo je kritická hranica, ktorá by sa prekračovať nemala a to ani vtedy, ak ide o verejný záujem; nehovoriac ešte o tzv. „verejnom záujme“ so silným pozadím záujmov farmaceutických firiem. Nie je možné, aby skupina ľudí, ktorá sa dala zaočkovať, tak len aby u seba znížila riziko nákazy, tlačí druhú skupinu, ktorá očkovanie odmieta, aby podstúpila riziko očkovania. Čo na tom, že očkovanie odmieta preto, lebo sa jej hnusí tá masívna jednostranná propaganda očkovania, alebo „len“ očkovanie proti C-19 považuje za viac rizikové ako samotný C-19? A ak sa táto skupina nie a nie podriadiť tej prvej skupine, je označovaná za nezodpovednú, egoistickú, mysliacou len na vlastné záujmy!…

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, k vakcinácii na C-19 už pred rokom uviedla: Očkovacia propaganda bude, bez akýchkoľvek dôkazov, presviedčať národ, že kto sa zaočkuje, ten už nebude pre ostatných rizikom; že očkovaním seba chránime slabých, atď. Vládna komisia nám možno predstaví očkovanie ako podmienku či vstupenku do „normálneho života“ bez obmedzení, ktoré na nás predtým sama uvalila. Akýkoľvek prípadný objektívny či mediálny nárast výskytu ochorení propaganda následne pripíše za vinu neočkovaným, a tým zdôvodní nátlakové opatrenia a šikanu na donútenie k očkovaniu. Skôr či neskôr sa zverejní potreba preočkovania, či už pre krátku účinnosť vakcíny, alebo pre výskyt nových mutácií vírusu. Očkovanie bude napokon vynucované pravidelne a jediným víťazom bude výrobca vakcín. Považujeme za predčasné až absurdné, že v situácii, keď chýbajú informácie o základných parametroch účinnosti a bezpečnosti vakcín, komisia už stanovuje ciele zaočkovanosti. Keďže komisia za týchto okolností vymýšľa už aj metódy, ako presvedčiť alebo donútiť viac než polovicu Slovákov zaočkovať sa vakcínou, ktorú väčšina z nich nepotrebuje, môže im spôsobiť nežiaduce účinky, a je navyše experimentálna, máme pochybnosti, aké záujmy vlastne komisia presadzuje. Žiadame imunológov, aby verejnosti vysvetlili vyhliadky masového očkovania proti korónavírusu vo svetle známeho javu tzv. sérotypovej výmeny; že masovým očkovaním proti súčasnému pomerne miernemu kmeňu korónavírusu môže vzniknúť priestor pre rozšírenie nebezpečnejších kmeňov a nárast vážnych ochorení. Ako príklad môžu poslúžiť neblahé následky plošného očkovania proti pneumokokom.

Ďalej táto Iniciatíva uvádza: „Ochorenie Covid-19 ohrozuje prakticky len ľudí s vážnymi sprievodnými problémami, s inými vážnejšími onemocneniami, zvyčajne nad 65 rokov (výnimky potvrdzujú pravidlo), ktorí sa samozrejme môžu dať zaočkovať, ak budú mať záujem. Väčšina Slovákov však očkovanie nepotrebuje, tak ako nepotrebuje a ani nejaví záujem o zbytočné očkovanie proti chrípke (zaočkovanosť 5% vrátane lekárov). Kolektívna imunita je falošné zdôvodnenie, ktorým sa obhajuje potreba zaočkovať aspoň 60% Slovákov. V akých vedeckých výskumoch má toto číslo oporu? Veď ešte nie sú známe ani základné parametre účinnosti vakcíny, a už vôbec nie je preukázané, že by vakcína mala schopnosť brániť šíreniu ochorenia. Takáto vlastnosť totiž nie je samozrejmá; vakcína ju nemusí mať ani v prípade, že by účinne chránila pred ťažkým priebehom C-19. Koronavírus sa mimoriadne rýchlo množí na sliznici a protilátky tomuto šíreniu nemusia zabrániť. Inými slovami, v prípade infekcie, ochorenie budú pravdepodobne šíriť aj očkovaní ľudia.“

Mimochodom, profesor Krčméry, poradca vládneho Covid-Byra, jasne povedal, že závery o ne/škodlivosti očkovania na C-19 u tehotných žien budeme schopní vysloviť o 5 rokov.

Verejnosť sa rozhoduje pre očkovanie na základe neúplných a skreslených informácií. Žiadna osoba nemá povinnosť potenciálne ohroziť vlastné zdravie pre akýsi deklarovaný spoločenský záujem, hovorí biochemik Halgaš. A tiež hovorí, napr. aj toto: „Známe používané vakcíny (proti C-19) sú schválené pod takzvaným pohotovostným mimoriadnym povolením. Zatiaľ teda nie sú schválené tak ako bežné vakcíny. Je neprimerané aby médiá vytvárali dojem, že tieto dve situácie sú rovnaké.“ … „Údaje z Izraela naznačujú, že vakcíny znižujú prenos tak o 50-60%. Z toho je úplne jasné, že kovid pasy sú politickým nástrojom, s medicínou nemajú nič spoločné. Jedná sa o formu nátlaku, ktorý nemá v medicíne čo hľadať.“ … „Množstvo zatiaľ zaznamenaných vedľajších účinkov pri týchto vakcínach rozhodne nie je malé, a to hovorím veľmi jemne. Pritom už pred pandémiou sa vedelo, že databázy vedľajších účinkov zachytia tak 1-10% skutočných negatívnych účinkov a správy od rôznych doktorov a ľudí, ktorí tieto hlásenia do amerického systému VAERS vypĺňajú hovoria to isté aj teraz.“… „Dobrým príkladom je aj prípad vakcíny Pandemrix, ktorá sa použila pri tzv. chrípkovej pandémii v roku 2009. Možný súvis tejto vakcíny so zvýšeným výskytom narkolepsie u detí sa ukázal až dodatočne.“…Viac tu.

Aj ja sám som už viackrát zažil nepriamy nátlak k očkovaniu, dokonca od svojich známych a kamarátov, vyčítajúc mi, že som egoistický a nezodpovedný, ak sa nechcem zaočkovať. Ich horlivosť schladzujem týmto:

Môj otec sa dožil 86 a pol roka, mama 80 a pol roka. Obaja celý život povinne poctivo prispievali do solidárneho zdravotníckeho systému (mimochodom chorého, nespravodlivého, neefektívneho), z ktorého vyčerpali maximálne tak 5 % z toho, čo do neho vložili. Štát im za to nedal ani raz ani len symbolickú kompenzáciu. Lekársku pomoc potrebovali viacmenej až tesne pred pozemskou smrťou. Obaja žili pomerne zdravo. Ja, aspoň zatiaľ, vo veku 53 rokov, som na tom s využívaním zdravotníctva podobne; a tiež sa snažím žiť zdravo. Na strane druhej, tento systém veľmi zaťažuje nespočetné množstvo takých ľudí, ktorí k svojmu zdraviu pristupujú veľmi nezodpovedne; vrátane mnohých na C-19 zaočkovaných. Takže dovolím si tvrdiť, že tí, čo sa o svoje zdravie starajú, na takýchto, k svojmu zdraviu ľahostajných ľudí, doplácajú a že naše zdravotníctvo nekolabuje a ani neskolabuje kvôli ľuďom, ktorí sa o svoje zdravie starajú a zvyšujú si imunitu prirodzenými spôsobmi, aj keď sa odmietajú zaočkovať, ale kolabuje hlavne preto, lebo mnohí, mnohí ľudia si sami privodzujú civilizačné ochorenia, na ktoré zomiera väčšia, možno až drvivá väčšina našej populácie.

Covidom-19 som sa nenakazil, aj keď som sa chcel nakaziť od svojej manželky; aby som nemusel chodiť každý týždeň na špajchlovania v nose, na tzv. „dobrovoľné“ testovanie na prítomnosť C-19. A ak by som C-19 dostal, správal by som sa zodpovedne, aby som nikoho nenakazil. Plus som minimálne 70 násobným darcom krvi pre tento zdravotnícky systém. Preto len sotva niekto z tých, čo ma chcú tlačiť k očkovaniu, má morálne právo mi vyčítať, že som sa na C-19 nezaočkoval.

P.S.: „Slepá viera v autority je najhorším nepriateľom pravdy.“ – Albert Einstein

