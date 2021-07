Nie som hrdý na to, že som Slovák. Ale som vďačný, že tu žijú jedinci ako Dr. Bukovský

Nie som hrdý ani na Petra Sagana; aj keď som jeho fanúšikom. Nemôžem byť na neho hrdý, veď na jeho úspechoch nemám najmenší podiel. Ale som vďačný za to,

že môžem žiť v krajine, kde popri mne a celej rade primitívov, žijú aj vzácni ľudia, ako napríklad ochranár Mgr. Rudolf Pado z OZ Tatry, či MUDr. Igor Bukovský, PhD.

Takíto ľudia, ako sú oni, disponujúci vzácnou kombináciou – odbornosť, múdrosť, odvaha a čestnosť. Držia Slovensko (aspoň zatiaľ) pred pádom do hlbín, vrátane straty demokracie. A to aj keď tvoria len nepatrnú časť, možno ani nie jedno percento obyvateľstva. Ale popri inom vedia inšpirovať mnohých.

Vyššie som úmyselne rozdelil odbornosť od múdrosti, lebo ide o 2 kvality. Odbornosti sa dá naučiť, ak nie ste hlúpi a vyštudujete nejaký odbor. Alebo sa niečomu dlhodobo zanietene venujete a odborníkom sa potom môžete stať aj bez toho, aby ste v obore mali stredoškolský alebo vysokoškolský diplom. ALE aby ste získali múdrosť, na to školy samé osebe nestačia. S tým sa treba narodiť. Buď si človek na tento svet, do tohto života z minulých životov prináša do vienka hlúposť, alebo múdrosť, alebo najčastejšie niečo medzi tým. Závisí to od toho, ako sa človek, už pred svojim súčasným narodením počas svojho predošlého bytia o ušľachtilé veci usiloval alebo neusiloval. Tým sa dajú vysvetliť napr. aj prípady geniálnych, vysoko nadaných detí, napr. v obore hudby.

To že má niekto vysoko nadpriemerné IQ, ešte nemusí znamenať, že je aj múdry. Mnoho zločincov malo a má vysoké IQ. Naproti tomu múdry človek svoju nadpriemernú rozumovú inteligenciu nikdy nezneužije.

Múdrosť je dokonca cennejšia ako zdravie. Darmo, že máte zdravie, ak vám chýba múdrosť. Koledujete si o to, že ho skôr, alebo neskôr stratíte. Naopak, ak múdry človek má hoci aj veľmi závažnú nemoc, vie sa z toho poučiť, vie, že osud mu prináša presne to, čo potrebuje k svojmu duchovnému vývoju. A navyše, múdri ľudia sa neraz vyliečili aj z tzv. nevyliečiteľných nemocí, a ak aj nie, naučili sa s nimi žiť a vedeli a vedia byť pre spoločnosť užitoční aj keď nimi trpeli, alebo trpia.

Zlé fungovanie našej krajiny a vládnuci chaos v nej nie sú zapríčinené tým, že lekár alebo ochranár sa miešajú do politiky. Nie, naopak, sú zapríčinené aj, alebo hlavne tým, že množstvo múdrych a čestných ľudí sa hrá iba na vlastnom piesočku. A ak si to niekto z nich aj rozmyslí, ako to spravil aj doktor Bukovský, a začne sa vyjadrovať aj k politickému dianiu, tak mnohí na tých piesočkoch zrazu začnú silno búchať hrabličkami a lopatičkami na vedierka a kričať: On to nechce robiť tak ako my!!!... On sa nemá čo vyjadrovať k politike keďže nevyštudoval politológiu ale medicínu!!! Kazí lekárom povesť!... Má sa predsa starať len o vlastný piesoček!... Nechce sa už s nami hrať a byť náš kamarát!... A nenapadne ich pritom ani len to, že tým sa sami prestávajú hrať na vlastnom piesočku, keďže idú inému diktovať, čo robiť má a nemá.

Nikomu nevyčítam, že sa venuje iba svojmu remeslu. Je to v poriadku. V poriadku nie je, ak začneme, hoci len nepriamo, rôznymi zosmiešňovaniami atď. a pod. upierať niekomu právo vyjadrovania sa k veciam verejným. V poriadku nie je, ak vidíme triesku v oku, napr. Dr. Bukovského, a na brvno vo vlastnom nedbáme. Problémom je, že nám chýba súdnosť a radi meriame dvojakým metrom. V poriadku nie je, ak chceme niekomu upierať právo na názor. Problémom je, ak sa do diskusií nezapájame vecne, ale účelovo, s cieľom čo najviac diskvalifikovať, ponížiť alebo aspoň zosmiešnť toho, kto nám nie je sympatický, alebo kto kráča proti prúdu. Tu nejde o to, či Bukovského politické názory sú správne alebo nesprávne, odôvodnené alebo neodôvodnené, alebo do akej miery. Ide o tie reakciemás, ktoré keď človek číta, tak ho až mrazí z tej nenávisti. A ja mám byť hrdý na to, že som Slovák?

Iste každý z tých krikľúňov z piesočkov označuje Hitlera za diktátora. Pýtam sa ich, a pýtam sa ich logikou: Akým právom!? Majú politologické vzdelanie!?... Stavil by som sa, že Hitler, kým sa ešte len pomaly dostával k moci, tak tí, čo sa nebáli vystúpiť z davu mlčiacej väčšiny, a kritizovali Hitlera, a nemali politologické vzdelanie, boli takýmito krikľúňmi schladzovaní podobne, podobnými primitívnymi "argumentami", ako sa teraz mnohí pokúšajú schladzoovať Dr. Bukovského. A aj preto to nakoniec v Nemecku, a zďaleka nielen tam, dopadlo tak ako to dopadlo. Veľmi tragicky.

Preto pozor! rodu verní Slováci!..., pozor na tzv. malé príčiny, lebo z nich sú často obrovské následky.