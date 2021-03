Sulík a spol rok zdvihali vo vláde SR ruky za najväčšie Matovičove idiotizmy

Len aby sa nezabudloi, ohľadne riešenia „pandemickej“ situácie, Richard Sulík, ešte včera podpredseda vlády SR, a jeho ministri za stranu SaS, viacmenej rok lojálne zdvihali vo vláde SR ruky za najväčšie Matovičove idiotizmy.

A ak aj v tomto možno boli niekedy nejaké výnimky, vládu Igora Matoviča, ako celok, podporovali. Takže to je úplne jedno, že niekedy s niečím nesúhlasili; lebo nič sa tým nezmenilo.

A teraz, keď sú, aj vďaka ich, rok trvajúcej lojálnosti, napáchané obrovské škody nielen na ekonomike, ale aj v samotnom zdravotníctve, a vôbec v oblasti zdravia spoločnosti, aj toho psychického, teraz svojho vodcu opúšťajú.

Osobne s týmto ich krokom, že sa konečne postavili samoľúbemu premiérovi Matovičovi, súhlasím, lebo lepšie ho spraviť po roku, ako po dvoch, atď.. Ale robiť z nich pri príležitosti, že sa vzdali svojich ministerských postov, najlepších ministrov Matovičovej vlády..., ako to robí pani prezidentka SR, s tým sa len sotva dá súhlasiť.

Veď Richard Sulík ešte aj v predvečer podania svojej demisie, zdvihol vo vláde ruku za ďalšie predĺženie nekonečného núdzového stavu o ďalších 40 dní - stavu, počas ktorého, od kedy bol vyhlásený, sa zdravotná situácia len zhoršovala. Navyše daný stav si vyžiadal enormné finančné prostriedky, výrazne zadĺžil náš štát, daňových poplatníkov, a na dôvažok, vďaka nemu, zbytočne skrachovalo množstvo firiem, podnikov, a množstvo ľudí tak prišlo o svoje živobytie. A to ešte nerozoberáme psychické dopady nekonečného núdzového stavu na spoločnosť, dopady tohto stavu na zdravotníctvo, nemocnice, ktoré bez dobre fungujúcej ekonomiky nemôžu normálne fungovať. Nepočítame (aspoň zatiaľ) ani pacientov, ktorí zomierajú na nedostatočnú zdravotnú starostlivosť, lebo boj proti C-19 má nepochopiteľne obrovskú, neskutočnú prioritu pred všetkým; aj keď úmrtnosť na C-19 je pomerne veľmi malá.

Ako hovorí kamarát ferro, vo vláde Sulík zdvihol ruku aj za idiotský Covidautomat, ktorý dnes riadi náš štát a vláda ho používa, ako svoje alibi na to, že to nie ona obmedzuje občanov SR na ich slobodách a právach, ale práve tento Covidautomat. A kto schválil a uviedol do života tento idiotský Covidautomat? Bol to niekto zvonku?

Nie, boli to všetci tí, čo dnes, teatrálne opúšťajú svojho vodcu.

