Sulík a spol. "len" rok zdvíhali vo vláde SR ruky za najväčšie Matovičove idiotizmy

Na jednej strane treba oceniť, že sa postavili proti samoľúbemu premiérovi Matovičovi, lebo lepšie po roku, ako nikdy, na strane druhej, aj vďaka ich, rok trvajúcej lojálnosti vodcovi,

sa v štáte napáchali obrovské škody na ekonomike, čo sa silne premietne, a už sa aj premieta, aj do samotného zdravotníctve a samozrejme aj na zdraví spoločnosti; aj tom psychickom; keďže v štáte vládne chaos, panika, strach. A to všetko zastrešuje nekonečný núdzový stav.

Richard Sulík ešte aj v predvečer podania svojej demisie, zdvihol vo vláde ruku za ďalšie predĺženie núdzového stavu o ďalších 40 dní.

Tento nekonečný núdzový stav, podobajúci sa svojou dĺžkou najdlhším tureckým telenovelám, si aj so všetkými svojimi masových testovaniami, z 99 % zdravých ľudí, už teraz vyžiadal obrovské finančné prostriedky, výrazne zadĺžil náš štát, teda daňových poplatníkov, a na dôvažok, položil nakolená, v mnohých prípadoch úplne zbytočne, množstvo firiem, podnikov, a množstvo ľudí tak prišlo o svoje živobytie. A to ešte nerozoberáme psychické dopady nekonečného núdzového stavu na spoločnosť, dopady tohto stavu na zdravotníctvo, nemocnice, ktoré bez dobre fungujúcej ekonomiky nemôžu normálne fungovať. Nepočítame (aspoň zatiaľ) ani pacientov, ktorí zomreli a stále zomierajú na nedostatočnú zdravotnú starostlivosť, lebo boj proti C-19 má nepochopiteľne obrovskú, neskutočnú prioritu pred všetkým; aj keď úmrtnosť na C-19 je pomerne veľmi malá.

Ako hovorí kamarát ferro, vo vláde Sulík zdvihol ruku aj za idiotský Covidautomat, ktorý dnes riadi náš štát a vláda ho používa, ako svoje alibi na to, že to nie ona obmedzuje občanov SR na ich slobodách a právach, ale to Covidautomat... A kto schválil a uviedol do života tento idiotský Covidautomat? Bol to niekto zvonku? Nie, boli to aj tí, čo dnes opúšťajú svojho vodcu, ktorého celý ten čas priamo, alebo nepriamo podporovali v jeho sne - byť prvým na svete, ktorému sa to napokon aj podarilo, a ostatným štátom ukázal, ako sa správne bojuje proti C-19. Výsledok všetci poznáme. Prvenstvo síce máme, ale také, za ktoré nás určite nikto neobdivuje. Na toto nezabúdajme. Aby sme sa z toho do budúcnosti poučli. Lebo aj boľševici by sa mohli od premiéra Matoviča učiť! A občania na Matovičovi.

Súvisiace články: https://marcelburkert.blog.pravda.sk/category/covid-19/