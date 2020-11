Boľševici by sa v manipulácii mohli od premiéra Matoviča učiť!

Slovensko zasluhuje mať na čele vlády človeka so psychopatickými sklonmi a v nej zmesku riťolezov a tých, ktorí doposiaľ, snáď až na Richarda Sulíka, prikyvovali aj najbizárnejším nápadom a mnohým chaotickým

a nelogickým rozhodnutiam svojho šéfa v boji proti Covid-19 (ktoré priniesli mnohé, aj zbytočné nemalé škody na ekonomike, a nie len na nej), alebo „len“ pri nich alibisticky mlčali akoby sa konanie predsedu vlády tejto vôbec netýkalo. Veď to hlavný hygienik...

Slovensko mať takúto vládu dokonca potrebuje. Dostáva tak šancu, aby konečne pochopilo, že nie len zlodeji a populisti, ako sa zvykli označovať predstavitlia bývalej vlády, ale ani modifikovaní sofistifikovaní populisti, ani tí, čo majú sklony k pokrytectvu, k exhibicionismu, klamstvám, ktorí nemajú problém podvádzať, hoci "len" za účelom získania titulu, ani používatelia dvojakých metrov a ani extra nadaní manipulátori nie sú tí praví, ktorí by mali riadiť štát.

A najlepšiu príležitosť k „osvieteniu“ má Slovensko vtedy, keď sa viacero z vyššie uvedených atribútov stretne v jednej osobe. Myslím si, že k tomuto bodu sme sa už dopracovali a zostáva už „len“ sa z toho poučiť.

Áno, človek by mal v druhej osobe hľadať predovšetkým to dobré; ak je sám dobrý. Osobne vôbec nepochybujem, že v každom človeku je nie len zlo, ale aj dobro. Ale ak negatívne vlastnosti človeka sa začnú drať na povrch vo významnej politickej funkcii (a funkcia premiéra krajiny ňou nepochybne je), vtedy sa to už netýka len jedného človeka, jeho rodiny a pod., ale vtedy je v hre blaho všetkých občanov štátu. Vtedy politikov treba nekompromisne vecne kritizovať, keďže ich konanie sa dotýka nás všetkých.

Novinári by mali byť v stave pohotovosti, ak si premiér (a niektorí jeho OĽANO „učenliví ministri“), dokonca aj tesne pred výročím pádu totalitného režimu, len aby presadil to svoje, neraz argumentačne stojace na vode, siaha po neférových prostriedkoch, „obohacuje“ spoločnosť silnými dávkami manipulácie, rozdeľuje spoločnosť na dobrých, teda tých, čo s jeho nápadmi, chaotickým konaním, drastickejšími opatreniami než je samotná choroba Covid-19, bez výhrad súhlasia, a na zlých - teda tých, čo si dovolia (aj) nesúhlasiť.

V tom druhom prípade ste buď prívržencami ĽSNS, podľahli ste bludom, konšpirátorom, želáte si návrat Smeru, ste spojencami mafie, zlodejov, alebo fašistov, ste podnecovateľmi na nedodržiavanie skvelých vládnych opatrení, buriči, tými, ktorým tí dobrí môžu ďakovať, že máme tak vysoké číslo úmrtí na Covid-19, ste zodpovední za mnohé úmrtia... Teda nápadne podobné tomu, čo sme počúvali za socializmu: Kto nejde s nami (s Matovičom), ide proti nám!... Vyjadrujete sa kriticky ku krokom premiéra a tak ste automaticky nepriatelia štátu a je jedno, že vás nie je možné zaradiť ani do jednej z vyššie uvedených charakteristík a skupín. Lebo tu existujú len dobrí a zlí. A dobrí sú len tí, čo sa stotožnili.

To, že pán Matovič donútil občanov k celoplošnému testovaniu, kde sa ľudia spolu stretli vo veľkom počte, je podľa vlády v poriadku. Lebo išlo o záchranu životov... aj keď sa pritom minulo viac než 100 miliónov eur. Otázka pri tom znie, koľko životov mohlo byť zachránených, ak by sa tie peniaze v upadajúcom zdravotníctve, a to aj v boji proti Covid-u 19, použili oveľa rozumnejšie, efektívnejšie.

V poriadku ale podľa vlády nie je, ak ľudia žiadali aby sa mohli, pri príležitostí 31. výročia od pádu totality, zhromaždiť na protestoch proti vláde, ktorá si podľa nie malej časti obyvateľstva stále viac a viac osvojuje diktátorské praktiky. Smutné je, že nielen vládni politici, ale aj médiá, napr. TV Markíza, všetkých, čo sa týchto protestov aj napriek zákazu zúčastnili, hodili do jedného vreca - Na námestiach boli len extrémisti..., tí slušní zostali doma. Presne ako pred 31 rokmi. Tých, čo vtedy vyšli na námestia označili za disidentov, nespokojencov, ktorí sú nespokojní s tým, s čím je spokojných 99 % socialistickej spoločnosti.

Premiér Matovič má napriek všetkému stále značný počet obdivovateľov, medzi ktorými sú aj významní blogeri, inak bojujúci proti boľševizmu. U Matoviča ale žiadne známky boľševických praktík nevidia, resp. nechcú vidieť, alebo pred nimi účelovo zatvárajú oči.

Jeden z nich ho dokonca dal na roveň Churchilla a jeho článok mal obrovský úspech. ... https://jurajkriz.blog.sme.sk/c/533182/ad-peter-kollega-odkaz-clemmie-churchillovej-matovicovi-matovic-nie-je-churchill.html

Ešte významnejší bloger, B.K., ktorí Matoviča v minulosti silne kritizovali (viac známy z kritiky Fica), je dnes ticho. Totiž s Matovičom vo vláde je aj SaS, takže sa to nepatrí. Ukážková konzistentnosť a hlavne „principiálnosť“, že Boris? Vôbec nepochybujem o tom, že ak by to, čo vyvádza dnes Matovič, vyvádzal vo funkcii premiéra Pelegríni, alebo nebodaj Fico, títo blogeri by skákali od rozhorčenia po plafón a chrlili by na jeho adresu jeden kritický článok za druhým.

Ale dnes, 31 rokov po nežnej revolúcii, mlčia, aj keď len v inej forme počujú zo strany vládnych predstaviteľov, a najmä premiéra Matoviča, heslá, ako: V jednote je sila! Hurá! Hurá!... Zachránime životy!... Hurá!...

V jednote je sila? Zachránime životy?

Od 15. marca 2020 (kedy sa začali opatrenia proti Covid 19, a ktoré vyvrcholili celoplošným slovenským „dobrovoľným“ testovaním na prelome októbra a novembra 2020) do 2.11. 2020 zomrelo u nás 10.440 ľudí na rakovinu a 14.616 ľudí na kardiovaskulárne ochorenia.

A to, že rakovina, srdcovocievne onemocnenia, obezita, cukrovka… nie sú nákazlivé, nie je argument, lebo práve ich nositelia sú oveľa, oveľa viac náchylní na to, že Covid-om 19 nakazia, ako ľudia, ktorí sú zdraví. Viac k tomu argumentu tu: https://marcelburkert.blog.pravda.sk/2020/05/06/a-preco-nezakazete-aj-cigarety-alkohol-biely-cukor-bielu-muku-e-cka-sol-vyprazane-bravcove/

Keby sme aj pripustili, že nedávne celoplošné slovenské testovanie antigénovými testami malo význam, tak sme zistili, že ten vírus tu viacmenej nemáme. Veď premiér 2 týždne pred celoplošným testovaním verejnosť strašil, že po Slovensku chodí najmenej 200.000 infikovaných!..., ktorí šíria toto ochorenie. Pričom testy zistili iba zlomok toho.

Aj keď spočítame všetky pozitívne výsledky pomocou súkromných PCR testov, ktoré sa robia cielene!, dostávame sa k číslam, podľa ktorých by sme mali zrušiť nie len pandémiu, ale aj epidémiu.

Preto k tomu, čomu sme denno-denne masmediálne vystavení, resp. čím sme masírovaní, sa treba postaviť chrbtom a povedať si: Takúto situáciu predsa musíme zvládnuť! Potrebujeme len robiť opatrenia cielene a tam, kde sa majú robiť! A nie šikanovať celú spoločnosť.

Nápad celoplošného slovenského testovania prispel ešte viac k rozkolu spoločnosti. Vláda tu nevypočula hlasy mnohých odborníkov a zo zdravotnej záležitosti spravila politickú záležitosť.

Vláda dokonca v priamom prenose označila predstaviteľov lekárskej komory a inej odbornej verejnosti za konšpirátorov a šíriteľov hoaxov.

Vláda zredukovala vec Covidu-19 na dve veci: rúško, a povinný test. Následkom toho je, že človek, ktorý na tvári nosí hocijaký zdrap látky a bol na štátnom testovaní, sa teraz cíti ako žiak, ktorý dostal jednotku.

Finančná odmena za pozitívny test 20 eur... Je to popretie zdravého rozumu.

Mnoho ľudí nadobudlo pocit, že negatívnym výsledkom je všetko skončené.

Zachytenie jedného potenciálneho infikovaného a potenciálne infekčného človeka, nás podľa oficiálnych údajov, stálo 10 až 20.000 eur.

Ľudia ktorí dostali pozitívny výsledok nedostali žiadne inštrukcie, čo majú robiť; okrem zákazu vychádzať z domu. Ak ide o závažné ochorenie, mali dostať veľmi podrobné inštrukcie.

Počas príprav a testovania sme boli vystavení zastrašovaniu a masívnej propagande, ktorá nie len popierala fakty, ale aj ďalej prispievala k nadmernej psychickej záťaži spoločnosti.

Smrtnosť rakoviny hrubého čreva je 60 %, Covidu 0,23. Povedzte to ale premiérovi. Hneď vás označí za bludára, nebezpečného indivídua, ktorý zľahčuje vážnosť situácie a tým ohrozuje zdravie obyvateľstva!..

Každoročne na Slovensku diagnostikujeme okolo 5000 nových prípadov rakoviny hrubého čreva a konečníka a z nich každoročne zomiera 3.000 ľudí. A to len na tento druh rakoviny. Sme v tom druhý na svete.

Nie, nie, WHO sa musí mýliť! keď tvrdí, že smrtnosť na Covid 19 je len 0,23 %!... WHO nemôže spochybňovať slová nášho premiéra!... Je to hoax!...

„Som na vás hrdý!“... oznamuje verejnosti premiér. Akoby hovoril k cvičeným opičkám. Choré. On je hrdý na každého kto poslúchol jeho donútenie, donútenie, ku ktorému sa verejne priznal. Vláda k svojej akcii znásilnila nie len slobodnú vôľu ľudí, ale aj samosprávy. Mal vo svojej akcii použiť svoju štátnu správu, ak si ju už vymyslel.

Igor Matovič, ktorý verejne priznal, že odflákol dva roky VŠ štúdia, ukradol obsah svojej diplomovej práce, na skúškach podvádzal, tak teraz, ten istý človek, „len“ v pozícii premiéra, si dovoľuje vyzývať verejnosť k morálnej zodpovednosti... Nie je to groteskné? A to ešte za to isté správanie, ktorého sa sám dopustil, si dovolil v minulosti verejne kritizovať iných! robiť o tom tlačovky a zbierať tým politické body.

Verejne napáda, osočuje a dehonestuje nielen politických oponentov, ale aj súkromné osoby, ktoré s ním nesúhlasia.

Nedávno klamal verejnosť tvrdením na svojom FB, že „priamo Prezident Rady Európy odporúčal krajinám slovenskú cestu celoplošného testovania antigénovými testami... s dodatkom, že: „napriek tomu to niekto nechce pochopiť a má nutkavú potrebu silou mocou od celoslovenského testovania ľudí pokútne odrádzať. A to len preto, lebo s tou myšlienkou neprišiel/neprišla ako prvý/prvá. Trošku trápnučké 3 pred najzložitejšou a logisticky najväčšou operáciou v histórii Slovenska. Holt, teraz sa ukazujú skutočné charaktery a „charaktery“. Ale vás, ľudia dobrej vôle...“...

V prejave šéfa Rady Európy k 2. vlne Covid-19 sa však Slovensko ani len nespomína!

Jednou z čerešničiek na torte boli, alebo stále sú, vyhrážky premiéra, že nechá pokutovať za porušenie karantény tých, ktorí pri pilotnom testovaní obdržali výsledok testu „POZITÍVNY“, a išli sa otestovať ešte raz, keďže aj sám premiér upozorňoval verejnosť na nespoľahlivosť testov.

Trestať niekoho za snahu skontrolovať si výsledok nespoľahlivého testu môže iba ten, kto sám chce žiť v neistote, ale v nej chce držať iných, alebo človek duševne chorý.

Množstvo z tých ľudí, ktorí obdržali po plošnom testovaní výsledok testu „POZITÍVNY“ pričom nemajú žiadne príznaky, a medzi nimi je nemálo takých, ktorí pozitívnymi ani nie sú, budú musieť byť zavretí doma, možno prídu o prácu, môže sa u nich rozvinúť depresia... A týmto ľuďom členka pandemickej komisie pani Krištúfková odkazuje: No a čo!?... Tak budú 10 dní zavretí doma!..

Predstavte si, že vám lekár po preventívnej zdravotnej prehliadke oznámi, že nespoľahlivými testami bolo zistené, že máte rakovinu hrubého čreva. Ak by ste necítili žiadne príznaky, čo by ste robili? Išli by ste sa dať otestovať opakovane, alebo by ste si na základe nespoľahlivých testov dali vyrezať hrubé črevo? Alebo by ste si po takomto oznámení šli domov si ľahnúť a čakali kým vás o týždeň, o mesiac alebo o pol roka zavolá vláda na pretestovanie rakoviny? Preto by mal byť pretestovaný automaticky minimálne každý na antigénové testy pozitívny výsledok a to rozhodne nie ďalším antigénovým testom, ale aspoň PCR testom.

Mimochodom, vláda nakúpila 13 mil. antigénových testov a to štýlom, za aký kedysi jej predseda ostro kritizoval vládu Róberta Fica. Nehovoriac o tom, že ešte na jar premiér vyhlásil, že tie testy, na ktorých založil svoje celoplošné testovanie, sú dobré akurát tak na to, aby sa vysypali do Dunaja. (Lebo ich nakúpila predošlá vláda).

ZÁVER:

Stále tvrdím, že každý národ ma nieže vládu, ale vlády ako celok len také, aké zasluhuje. Pre niekoho je najväčším zlom táto vláda (nazvime ju pravicová), pre iného tá predošlá (nazvime ju ľavicová), ale v priemere je to bieda, v konečnom dôsledku nikto nemôže povedať, že za posledných 20 rokov, nehovoriac ešte období dlhšom, bol spokojný so všetkými vládami, alebo že nám tu našťastie vládlo celých 20 rokov menšie zlo. Na tom sa iste zhodnú voliči oboch proti sebe stojacich táborov, ktorých zástupcovia v parlamente si len formálne menia názvy, značky politických strán, pod ktorými vystupujú, ale jadro, „kvalita“, zostáva rovnaká.

No napriek tomu, že sa na tom zhodnú, nevyvodzujú z toho žiadne závery. Totižto, naše želanie, aby sme mali trvalo dobré vlády, sa nedá splniť bez toho, aby sme sa najprv my, ako občania, nezačali meniť k lepšiemu.

Poznámka na záver:

