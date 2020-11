Najnovšie je to už Viedeň & Odsúďte už konečne ideový zdroj islamského terorizmu!

Odsúdiť teroristické útoky, bez odsúdenia ich ideového zdroja, je pokrytectvo par excellence. Je to akoby sme odsudzovali činy fašistov a zároveň dávali zelenú,

alebo dokonca ustupovali fašistickej ideológii. U fašizmu si to nevieme ani len predstaviť. U islamu tak robí minimálne celá západná Európa, vrátane Rakúska a to aj po nedávnych teroristických útokoch vo Viedni. A robia tak samozrejme aj mnohí naši politici a intelektuáli, aj keď rozdiel medzi islamom a fašizmom je len ten, že islam sa maskuje za pár vyložene náboženských článkov. Nehovoriac o tom, že v islame platí pravidlo, že ak sú v ňom rozpory, rozhodujúce je to, čo v ňom bolo zjavené neskôr. O náboženstvo u islamu išlo len v jeho úvodných zjaveniach. Ostatné zjavenia, ktorých je drvivá väčšina, predstavujú totalitnú ideológiu.

Kým sa na islam budú čelní európski politici a iní, akože bojovníci za demokraciu a dodržiavanie základných ľudských práv..., zo strachu, z vypočítavosti, alebo slniečkom prehriatej mysle, pozerať ako na nábožensvo, a nie v 1. rade ako na totalitnú ideológiu, minimálne dovtedy ich boj proti terorizmu, ktorý paradoxne aj oni sami pravdivo nazývajú ISLAMSKÝ, bude bojom márnym. Totižto aj priemerne inteligentný človek vie, len politici nie,

že medzi odstráňovaním príznakov a odstráňovaním príčiny príznakov, je veľký, zásadný rozdiel.

