Aj urezanie hlavy učiteľa z Paríža bolo v súlade s „mierumilovným“ "náboženstvom"

Francúzsky prezident Macron po nedávnej surovej vražde parížskeho učiteľa občianskej náuky a dejepisu za pokriku "Alláhu akbar!"..., ďalšej z mnohých vrážd za urážku „mierumilovného“ „náboženstva“, alebo jeho autora, uviedol:

„Karikatúr (slobody prejavu) sa nevzdáme!... Jeden z našich krajanov bol zavraždený, pretože učil slobodu prejavu, slobodu veriť alebo neveriť. Útok by nemal rozdeliť Francúzsko, pretože to je to, čo chcú extrémisti. Musíme držať všetci spolu ako občania."...

Nie, pán Macron a mnohí tí, čo zdieľate jeho videnie islamu ako náboženstva. Učiteľ Samuel Paty zomrel preto, lebo sa dotkol zvrátenej viery, viery v to, že usekávať hlavy neveriacim, ak sa nepodriadia požiadavkám islamu, alebo si nebodaj dovolia kritizovať „mierumilovné“ „náboženstvo“, je v súlade s vôľou údajného boha Alaha, ktorý takéto vraždy (nie podľa nevercov, ale podľa samotného islamu!) nariaďuje a odmeňuje. (Kto by chcel o tom polemizovať, nech si otvorí prvé dva linky pod týmto článkom, alebo nech si prečíta Korán a Síru a nech potom skúsi vecne vyvrátiť alebo spochybniť to, čo je v tých článkoch uvedené).

A Samuel Paty zomrel aj preto, lebo značná časť, ak nie rovno veľká väčšina moslimov a imámov takéto zvrátenosti v islame ak už nie priamo otvorene schvaľuje, tak aspoň v tichosti toleruje.

Relevantní politici Západu chcú odstraňovať iba následky, len nie a nie vykoreniť ich príčinu. Chcú bojovať len proti vonkajším prejavom - proti islamskému terorizmu, ale nie proti jeho ideovému zdroju, z ktorého sa všetky tie zverstvá odvíjajú. Ten vytrvalo bránia frázami o „mierumilovnom“ „náboženstve“ a ak už to nejde, tak aspoň všemožne bagatelizujú nebezpečnosť politického islamu. A majú na to kopec pomocníkov z radov ľudu a internetových trólov.

Pamiatku brutálne zavraždeného učiteľa si uctili i v Európskom parlamente, kde sa opäť všetko hodilo len na islamský terorizmus, len nie a nie sa pri tom čo i len dotknúť jeho ideového zdroja, ktorý má v Európe nepochopiteľne zelenú, až ustlané na ružiach (vidieť to na tom ako sa požiadavkám islamu v Európe stále viac a viac ustupuje).

Ale nikto z týhto, voči islamu korektných politikov, v predmetnom prípade vraždy nechce vidieť ani len tie zarážajúce bezprostredné reakcie učiteľových moslimských stredoškolských študentov. Denník List Figaro, v jednej z prvých správ k prípadu vôbec, znepokojene konštatoval, že sa zišli na mieste činu krátko po vražde, zrejme zavolaní prostredníctvom sociálnych sietí, a že pri nočnom stretnutí vraj žiadnu ľútosť ani pohoršenie neprejavovali. Skôr bezcitnú senzáciechtivosť.

Kladiem otázku: Ešte koľko takýchto popráv musí byť vykonaných, aby nenávistné články Mohamedovho učenia (podľa islamu) a ich vyznávanie bolo postavených mimo zákon tak ako tomu je u šírenia a propagácii fašizmu?

Nikde v islame nenájdete obdobu univerzálnej etiky podobnej Desatoru.

Jedinou univerzálnou etikou v islame je príkaz, že celý svet sa musí podrobiť islamu. A jedinou láskavosťou voči inovercom je súhlas, že sa s nimi môže zaobchádzať slušne, pokiaľ sa podriadia islamským zákonom šaría; čo z nich ale robí podradných, ponižovaných a okrádaných občanov.

Západ z citlivosti neurážať moslimov potláča pravdu o islame a zamlčuje realitu. A tým pod sebou podpiľuje konár, vytvára si osud smerujúci k zániku civilizovanosti a k nástupu tyranie. Svojou zbabelosťou a ústupčivosťou k totalitnej ideológii (schovávajúcou sa pod maskou „náboženstva“), dodáva fanatickým moslimom, akým bol aj vrah učiteľa Samuela Patyho, silu.

Politický islam, ktorý tvorí základ, resp. najväčšiu časť islamu , ohrozuje svet ďaleko, ďaleko viac ako Covid 19.

Dá sa ale proti nemu bojovať účinnejšie ako proti Covidu 19. Stačí proti nemu nekompromisne nasadiť pravdu. Tej sa bojí. Pri živote sa udržiava len tým, že ju vytrvalo potlačuje, šíri lži a propagandu. Šírenie lži, ak má táto môže poslúžiť cieľu islamu, je jeden z viacerých zákonných prostriedkov (zákonných v zmysle islamu) vedenia džihádu.

Islam hrá so Západom hru na dobrého a zlého policajta. Ten zlý prevádza terorizmus, a ten dobrý predstiera, že s tým nemá nič spoločného, a tvári sa demokraticky. Ale obaja usilujú o to isté, o nadvládu islamu v celom svete. Infiltrácia sa už podarila a islam zo Západu vysáva novú krv, ktorá by ho mohla udržať nažive niekoľko ďalších storočí. Lebo islam sám so sebou žiť nedokáže, keďže má v sebe zabudované prvky sebadeštrukcie.

Použitý zdroj: Benjamin Kuras - Jak zabít civilizaci

Súvisiace články:

https://marcelburkert.blog.pravda.sk/2020/08/27/965/

https://burkert.blog.sme.sk/c/494187/zo-zivota-mohameda-podla-islamu-len-pre-silne-zaludky.html

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/francie-vrazda-ucitele-vysetrovani-islamiste-fatva.A201019_144422_zahranicni_kha