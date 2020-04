Aký trest si zaslúži človek, ktorý radšej nechá padnúť krajinu než by si mal priznať omyl?

Premiér Matovič nezápasí s dilemou, či zachraňovať ľudské životy, alebo ekonomiku, ako sa to snaží hrať to svoje divadielko na city voličov. On zápasí len s tým, v akej rýchlosti bude zaradzovať spiatočku,

resp. vracať sa k zdravému rozumu.

Prečo?

Lebo príliš veľká rýchlosť na jednej strane, by znamenala jeho nepriame priznanie, že sa mýlil, ak sa týždne ako premiér správal podľa, od začiatku nepochybne chybného vzorca, a to: že zdravie národa a ekonomika nie sú prepojené nádoby. Na strane druhej má premiér možnosť zaradiť pomalú rýchlosť - pomalú rýchlosť k návratu k zdravému rozumu, k zlatej strednej ceste, k zmyslu pre proporcionalitu. Táto rýchlosť by premiérovi síce dokázala zachovať si tvár u pomerne veľkého množstva svojich voličov, ale za cenu nevyčísliteľných škôd na ekonomike, a tým aj na zdravotníctve a logicky aj na zdraví občanov (vrátane duševného), ktorých zďaleka nekvári a neberie životy len Covid - 19.

O vyššie uvedenom pán premiér s najväčšou pravdepodobnosťou veľmi dobre vie, len sa to snaží potláčať vo svojom vedomí, aby nestratil „svoju tvár“. Od miery jeho sebareflexie, ktorá je zatiaľ takmer nulová, alebo nulová, však záleží koľko ďalších zbytočných škôd, zďaleka nie len na ekonomike, vznikne, alebo nevznikne. Každý deň jeho otáľania - priznať si v tejto zásadnej veci chlapsky omyl, má za následok ďalšie a ďalšie zbytočné a ťažko vyčísliteľné škody na ekonomike, zdravotníctve, občanoch.

