Keď školstvo riadi obuvník, právnik, kaderník, podnikateľ, prevádzkovateľ salónov

tak žiaci môžu na učenie aj zvysoka kašľať. Nový minister školstva, Branislav Gröhling (SaS), svojim rozhodnutím, že žiaci základných škôl tento školský rok nemôžu prepadnúť,

a do konca šk. roka nemôžu byť známkovaní, nesmierne potešil najväčších lajdákov. Môžu sa, minimálne do septembra, od rána do večera doma hrať na smartfónoch a pod.; ak od nich rodičia doma nebudú nič špeciálne požadovať, čo asi sotva, ak im je ukradnuté, že ich deti kašlú na školské povinnosti. V takýchto prípadoch, ničnerobením, sa určite upevňujú v tých "správnych návykoch", ktoré zužitkujú v dospelosti. A popritom možno popracujú aj na rozvíjaní digitálnej demencie, ktorú naša spoločnosť "naozaj potrebuje".

Našťastie, ja osobne, učím na takej škole, kde ich je minimum. To však zďaleka neplatí o každej a možno ani o väčšine slovenských základných škôl. Ale aj keby na každej základnej škole bol len jeden lajdák, z toho množstva tried, tak ani vtedy by nemal minister školstva vydať takéto rozhodnutie. Veď ako k tomu prídu ostatní žiaci, ktorí si doma počas Korona opatrení poctivo robia úlohy? Aké ale posolstvo dal minister svojim rozhodnutím týmto žiakom? Nuž také, že nie každý v tejto spoločnosti je povinný plniť si zákonné povinnosti, že v našej spoločnosti sú rovní a rovnejší. A za druhé, že náš spoločenský systém neraz slúži lajdákom a nečestným v ich lajdáctve a nečestnosti.

Je výsmechom do tváre všetkým učiteľom, a celej rade ďalších ľudí, ktorí si uvedomujú dôležitosť vzdelávania, ak riadenie rezortu školstva je zverené nie odborníkovi.

Súčasná vláda, minimálne v oblasti školstva, je len ideovým pokračovateľom všetkých predošlých vlád, ktoré k školstvu pristupovali ako k menejcennému, dávali ho na chvost svojich záujmov. Hádam jedinou výnimkou bola, a to som veľkým kritikom socializmu, vláda KSČ. Jednak učitelia boli platovo za jej vlády na úrovni silových rezortov (a to nám vládol totalitný režim!, ktorému na riadení rezortov vnútra, armády, „spravodlivosti“ logicky záležalo mimoriadne!, aby bola v krajine zabezpečená poslušnosť) a hlavne, dovolím si tvrdiť, že naše školstvo bolo vtedy, napriek všetkému, čo mu je možné vytknúť, aj tak na o dosť vyššej úrovni ako postkomunistické.

To, že súčasný minister školstva bol v minulosti popri svojej práci aj občiansky aktivista v oblasti ne/pripravenosti mladých ľudí pre pracovný trh, to ešte zďaleka z neho nemohlo spraviť odborníka na školstvo, na ten celý rad odborných otázok a problémov, ktoré treba v školstve riešiť. To je akoby nejaký obuvník, neskôr vyštudovaný učiteľ, v skutočnosti kaderník a podnikateľ, živiaci sa prevádzkovania salónov, bol vymenovaný za ministra spravodlivosti len preto, lebo nie je hlúpy a navyše sa popri svojej práci venoval protikorupčným aktivitám… Také niečo si nikto nevie ani len predstaviť! U školstva si už ale pomaly nikto nebude vedieť predstaviť to, že raz na Slovensku bude taká vláda, ktorá školstvo nebude považovať za menejcenné.

Takže pán minister, otázka na Vás:

Čo so žiakmi, ktorí majú v paži učiť sa na diaľku, na domáce úlohy zvysoka kašlú, keďže vedia, že prepadnúť nemôžu a hrozba prepadnutia bola jediným, čo ich udržiavalo aspoň ako tak pri vedomí, že si nemôžu robiť, čo chcú, že vzdelávanie nie je len právom, ale existuje aj zákonná povinnosť plnenia si školských povinností.