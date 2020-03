Najnepríjemnejšia pravda pre obhajcov islamu

Súbor nižšie uvedených, v úvodzovkách „vecných argumentov“, pochádza z diskusie k článku: „Falošná humanita – cesta k islamizácii Európy“ a jej autorom je akýsi „Rastislav“.

Z nich vyplýva aj odpoveď na to, čo je pre obhajcov islamu, nadšencov multi-kulti, a tých, čo sa už nemôžu dočkať islamizácie Európy, najnepríjemnejšou pravdou.

Pozn. na úvod:

Vôbec by ma neprekvapilo, ak by niekto na verejnosť pustil záznam z nejakej kázne hoci aj slovenskej neoficiálnej mešity, a jej vyhlásenia by úplne koledovali s mnohými tu uvedenými vyhláseniami „Rastislava“ nepriamo sa sťažujúcimi na to, aké polená sú hádzané zo strany kresťanov pod nohy „prepotrebnej“ islamizácii Európy.

Najprv odkaz na daný článok: https://marcelburkert.blog.pravda.sk/2020/03/07/falosna-humanita-cesta-k-islamizacii-europy/

Argument č. 1):

Európske štáty nemajú vybudované princípy humanistického štátu (teda sa nimi ani neriadia, chcel autor pravdepodobne povedať). Svoje princípy majú vybudované na kresťanských kritériách a princípoch, čo (pre moslimov) znamená integrovať sa = prejsť ku kresťanstvu. Pokusy vytvoriť v Európe humanistické princípy, ktorých dodržiavanie by mohlo byť požadované od moslimov (ktorí by sa nimi radili istotne...), narážajú na odpor kresťanov. Som presvedčený, že množstvo tých národných kresťanov by dokázalo odôvodniť kresťanstvom veľa opatrení, ktoré s humanizmom moc spoločného nemajú ....

Vždy budem rešpektovať základné princípy humanizmu.

Reakcia:

A) Podsúva sa tu to, akoby pre skutočných moslimov platil aj nejaký iný princíp než podriadiť sa islamu. Klamanie a zavádzanie inovercom ale islam povoľuje; pokiaľ to slúži cieľom islamu.

B) Ďalej sa týmto „argumentom“ podsúva, že za to, že európski moslimovia sa vo svojich komunitách a štvrtiach nekamarátia s princípmi demokracie (keďže právo šaría, ktorým sa v nich hlavne riadia je v príkrom rozpore so základnými ľudskými právami a slobodami), môžu, ako inak, kresťania!

C) V tomto „argumente“ samozrejme chýba ozrejmenie, ktorý konkrétny humanistický princíp zabudli európske štáty zabudovať do stavby humanistického štátu. Hádam len nie rovnoprávnosť, po ktorej islam šliape, dupe všade kde sa len dá.

Keby autor argumentu („Rastislav“) na rovinu povedal, že v tej stavbe chýbajú princípy šaríe, tým by hneď odkryl karty a jeho misia by tým pádom, aspoň na tomto mieste, končila.

D) Je to presne naopak: Princípy humanistického štátu, ktoré do veľkej miery vyplývajú z princípov kresťanstva, narážajú na odpor mnohých moslimov. Iným slovami chce „Rastislav“ povedať, že to nie moslimskí imigranti by sa mali prispôsobovať princípom demokracie a rešpektovať vo svojich komunitách základné ľudské práva (vrátane práv žien, ktoré podľa islamu majú polovičnú hodnotu), ale pôvodní obyvatelia, resp. majorita by sa mala prispôsobovať islamskému právu šaría.

E) „Rastislav“ neuviedol jeden jediný príklad v ktorom by sa islamské právo zhodovalo so základnými princípmi humanizmu. Lebo to ani nie je možné tam taký príklad nájsť. Musel by vymenovať celú radu princípov opačného charakteru.

Argument č. 2)

O koľkých moslimoch hovoríš? Inak mojej dcére, ktorá sa sama prehlásila z etiky na náboženstvo už dvaja ľudia povedali, že nepôjde do nebíčku, pretože jej rodičia nechodíme do kostola (takže skončíme v pekle). Čo si mám na základe toho myslieť o kresťanoch, katolíkoch?

Reakcia:

A) K 1. vete: A koľko moslimov si dovolí vysloviť kritiku aspoň nie niektoré z celej dlhej rady nenávistných článkov islamu? Je to viac ako jeden z milióna? Dajte príklady, ak je to viac. Ak to nedokážete tak ja vám nejaké príklady dať môžem. A výlučne ide o moslimom, ktorí za to zaplatili životom, alebo musia, dokonca aj v Západnej Európe, ktorá, aspoň zatiaľ, islamu ako celok nepatrí, žiť pod policajnou ochranou.

B) Zďaleka nie každý kto o sebe vyhlasuje, že je kresťan, vie o čom je Ježišovo učenie, alebo sa ním aj riadi. Toto čo opisujete, ak ste si to nevymysleli, nemá s učením Ježiša nič spoločné. To sa dá ľahko overiť v jeho učení.

Argument č. 3):

- V štátoch, kde je islam štátnym náboženstvom, tak tento štát určuje (islamské) zákony rovnako tak ako kresťanstvo určuje naše spoločenské zákony (napríklad manželstvo ako zväzok muža a ženy).

- V Západnej Európe ženy získali práva nie vďaka kresťanstvu ale vďaka oslabeniu jeho moci.

Reakcia:

A) A zrejme preto to v islamských štátoch vyzerá tak, ako to ukazuje napr. aj tento príklad: https://burkert.blog.sme.sk/c/523615/pravo-a-cest-podla-islamu-pripad-znasilnenia-10-rocnej-bresny-z-afganistanu.html

Aj na tomto príklade, resp. na tejto téme (manželstvo), ktorú „Rastislav“ načal, je vidieť ako to vyzerá, ak nejaká štátna právna norma má svoj základ v kresťanstve, a ako to vyzerá ak štát priamo alebo nepriamo podporuje fungovanie šaríe, teda „práva“ vychádzajúcho z Koránu.

Ešte viac k islamskému právu v časti, ktorá sa týka žien, tu: https://burkert.blog.sme.sk/c/465331/manzelske-sexualne-povinnosti-zeny-v-islamskom-prave-aktualizovane-3-10-2017.html

B) Ježiš nemal 4 ženy ako Mohamed a ženy si ctil, na rozdiel od toho čo káže šaría (islamské právo), v ktorej ženy majú podradné postavenie.

C) Čo je v rozpore s Ježišovým učením, v ktorom ženy nemali voči mužom podradné postavenie, logicky nemožno nazývať kresťanstvom. Manipulátori to ale budú prehliadať aj naďalej.

Argument č. 4)

Ako chcete s tým mierumilovným kresťanstvom spojiť to, ak sa do žien a detí strieľa len preto, že chcú nelegálne vkročiť na územie Európy? alebo keď budeme ich lode potápať na mori aby nemohli pristáť v Európe?

Reakcia:

A) Škoda že ste najprv nevysvetlili, prečo len za rok 2015 do Európy vnikli státisíce moslimov - do Európy plnej neveriacich psov!, s ktorými sa islam zakazuje kamarátiť, do morálne prehnitej Európy..., do Európy, kde jedia bravčové, kde si nevážia Mohameda, kde sa ženy ani v lete nezahaľujú do čiernych hábov od hlavy po päty, atď. atď.

A prečo tie húfy moslimov, ak im naozaj išlo iba o to, aby si zachránili život, nezostali v 1. bezpečnej krajine, ale ani dajme tomu v Grécku, ale pokračovali v rozpore s európskymi zákonmi do jej sociálnych rajov?

A prečo sa nechcú vrátiť späť tam, kde vládne islam, ALE paradoxne zostávajú v krajinách neveriacich psov, teda tých, ktorých islam c celej svojej podstaty viery nenávidí?

B) Prezraďte, ako by jednali islamské krajiny, ak by sa k nim začali dobíjať kresťanské hordy.

C) Ak sa deti a ženy používajú ako štít, len aby hordy single mladých mužov, ktorí by mali brániť svoju domovinu, ak teda naozaj utekajú pred vojnou, mohli nelegálne preniknúť do Európy, nemožno sa čudovať, ak pri odvracaní násilných prekročeniach hraníc, sa nutná obrana dotkne možno aj žien a detí.

D) Nutná obrana, a krajná núdza, tak ako je definovaná v Trestných zákonníkoch štátov EÚ, nie je nehumánna. Nehumánne je ustupovať tým, čo porušujú zákony. Tolerovanie porušovania zákonov by spôsobilo a aj spôsobuje oveľa viac škôd ako rázne zakročenie proti tým, čo si myslia, že môžu všetko.

Viac k tomu tu: https://marcelburkert.blog.pravda.sk/2020/03/07/falosna-humanita-cesta-k-islamizacii-europy/

E) A špeciálne k potápaniu lodí... tu: https://marcelburkert.blog.pravda.sk/2019/09/03/lekari-bez-hranic-pomahaju-v-1-rade-zlocineckym-organizaciam/

alebo aj tu:

https://marcelburkert.blog.pravda.sk/2018/11/25/dajte-mi-azyl-lebo-inak-sa-zabijem/

Argument č. 5)

V r. 1500 bola kvalita života v islamskom svete na vyššej úrovni ako bola priemerná životná úroveň obyvateľa kresťanskej Európy ....

Reakcia:

A) A to má byť akože dostatočný dôvod na to, aby EÚ otvorila dvere dokorán moslimskému svetu, aby nás kultúrne obohatil o zvráteností šaríe, ktorou je povinný riadiť sa každý moslim, alebo aby šíreniu tých zvráteností svietila v EÚ zelená, alebo boli vyvíjané kroky k tomu, aby boli postihovaní tí, čo sa opovážia kritizovať islam?

B) Niečo k tej vyššej životnej úrovni tu: https://burkert.blog.sme.sk/c/517699/biele-a…

Argument č. 6)

Odpor voči "islamizácii" má viacero zdrojov. Jedným je rasizmus. kresťanskí politici občas pro forma vyjadrujú podporu kresťanským migrantom, ale nechávajú ich v táboroch hniť vystavených radikálnym moslimom vo výzve medzi láskou k blížnemu hlásanou ježišom a kašľaním kresťanského sveta na ich osud. Druhým je katolibanizmus - odpor voči islamu predstavuje frustráciu z neschopnosti určovať spoločenské dianie a ovplyvňovať život ľudí v tej miere ako si niektorí cirkevníci predstavujú.

Je sranda, ak proti moslimom protestujú ľudia v británii, kde ešte pred 40 rokmi kládli katolíci bomby proti anglikáncom (severné írsko).

Keby ľudia rozmýšľali hľadali by riešenia.

Reakcia:

Odpor voči islamizácii (islamizácii bez úvodzoviek) má len jeden zdroj - trilógiu islamu, plnú nenávisti voči tým, ktorí sa nechcú klaňať Alahovi.

A aj odpor voči učeniu Krista má len jeden zdroj - a opäť, je to trilógia islamu.

A keďže takéto odhalenia škodia procesu islamizácie Európy, je potrebné kopať do všetkého, čo v sebe nesie slovo „kresťanstvo“, aj keď každému súdnemu človeku, a je jedno či je veriacim alebo nie, je jasné, že zďaleka nie všetko, čo nesie slovo „kresťanstvo“ musí byť automaticky v súlade s Ježišovým učením. A kým skutočnosť, že zďaleka nie všetci, čo sa nazývajú kresťanmi, žijú podľa princípov učenia Ježiša, je spoločnosti na škodu, tak skutočnosť, že zďaleka nie všetci moslimovia konajú podľa toho, čo im prikazuje Korán, je pre spoločnosť šťastím. Minimálne pre nemoslimov.

K poslednej vete: Keby ľudia rozmýšľali, nedovolili by, aby sa v Európe beztrestne šírila nenávistná ideológia.

Argument č. 7)

Obmedzenie islamu v Európe je popretie západného sveta a prejavom našej (autor asi mal na mysli tej vašej - kresťanskej...) falošnosti a dáva právo celosvetovo bojovať proti kresťanstvu .

Akcia vyvoláva reakciu. Teda odpor proti globálnej multi-kulti sa obracia proti jeho zdroju - Európe a Amerike.

Reakcia:

Ešte aj aktivity európskych užitočných idiotov a nadšencov multi-kulti, ktoré by mohol islam len a len vítať, keďže takto sa mu ľahšie v Európe preniká všade tam kde potrebuje, „Rastislav“ obracia proti nemoslimom.

Argument č. 8)

Mne sa v mojom okolí už niekoľko krát stalo, že niekto (a nehovorím o bezdomovcoch, ale o vysokoškolsky vzdelaných ľuďoch, plnohodnotných členoch cirkvi - birmovaných, svätoprijímaných !) hovoril: „My sme kresťania a ty si protestant!!!!“ Nuž s týmto myslením kladenie bômb nie je v rozpore s kresťanským učením!

Reakcia:

„Rastislav“ opäť zabudol „len“ na jednu „maličkosť“ - Podložiť svoje tvrdenie aspoň jedným Ježišovým citátom zaznamenaným v Biblii. Ale ak jeho predposledné slovo argumentu malo znieť „s islamským“, tak potom je to v poriadku. V takom prípade by to podložiť iste nemal žiaden problém; len by si musel otvoriť a čítať Korán.

Argument č. 9)

Porovnávať život Krista a Mohameda je čistý nezmysel.... život ježiša poznáme z drvivej väčšiny iba z prepisov, ktoré vznikli desiatky, stovky rokov po jeho živote a originálnych dokumentov je minimum ... Mohamed si "písal" životopis "sám" s primeraným subjektivizmom svojho konania.

Kristovo učenie dávalo "moc" chudobe a utláčaným, čo ho robilo atraktívnym pre masy. Malo ale v sebe zárodok "slabosti", ktorá je hlavnou silou demokracie a liberalizmu.

Keď sa však kresťanstvo stalo náboženstvom bohatých a mocných (okolo roku 500) tak začalo zneužívať krestanské cirkvi vo svoj prospech

Mohamed pri budovaní islamu, v rovnakom období, sa takýchto chýb, s ktorými bojovala moc cirkvi v kresťanstve, vyvaroval.

To kresťanstvo, ktoré by sa dalo považovať za vzor, dominovalo kresťanstvu len asi 400 rokov (po smrti Krista), kedy ešte nemalo priamu moc. Nasledujúcich 1200 rokov bolo ale kresťanstvo svojim konaním rovnaké ako islam.

Reakcia:

Príde mi to ako naozaj sofistifikovaná obhajoba násilia islamu.

A) Pre doposiaľ bezproblémové šírenie islamu v Európe a prenikanie prvkov islamského práva šaría do jednotlivých sfér spoločenského, a to nie len do súdnictva (jeden príklad z mnohých je tu: https://burkert.blog.sme.sk/c/495669/rakusko-nastupuje-na-cestu-sarie-a-slovenske-media.html) a obhajobu islamu v rôznych diskusiách je veľmi nepríjemné ak niekto začne poukazovať na fakt, že islamský terorizmus má svoj nevyčerpateľný ideový zdroj nie v učení Ježiša, ale v celej islamskej trilógii, vrátane Koránu.

Vtedy, ak už nezaberá zahmlievanie, odbočovanie od témy, ani bagatelizovanie, sú obhajcovia islamu schopní vytiahnuť hoci aj tak zúfalý a nelogický protiargument, ako napr., že „porovnávať Ježiša a Mohameda je čistý nezmysel,, lebo život ježiša poznáme z drvivej väčšiny iba z prepisov a Mohamed si „písal“ životopis „sám“...“ Akoby rozdielny spôsob zaznamenania učenia Ježiša a učenia Mohameda mal zmierumilovniť islamskú trilógiu plnú nenávisti voči inovercom. Asi ide len o to – ak už nič iné, tak aspoň zmiasť hoci len malé percento čitateľov.

B) Ak „Rastislava“ správne prekladám, tak na to, aby sa predišlo „slabosti“, ktorej zárodok vznikol, ako inak..., v Ježišovom učení... „slabosti“, ktorá je hlavnou silou tej diabolskej demokracie... (ktorou islam právom... opovrhuje) a liberalizmu, bol nevyhnutný príchod Mohameda a jeho učenie, ktoré by tieto zlá... vykorenilo.

C) A ak už argument B) nezaberie na nikoho, tak učenie Ježiša treba hodiť do jedného vreca s nenávistným učením Mohameda známeho z islamskej trilógie.

Ale to by nebolo možné spraviť bez toho, aby na Ježišovo učenie neboli účelovo našité križiacke výpravy a pod., aj keď tieto v jeho učení nemajú najmenšiu oporu.

A keďže obhajcovia islamu to veľmi dobre vedia, bolo potrebné nájsť nejaké slabé miesto v Ježišovom učení a jediné, čo našli, je jeho údajná „duchovná slabosť“..., proti ktorej bolo potrebné zasiahnuť ako inak - Mohamedom, aby sa mohol svet ubránil zlu...

Na tom je krásne vidieť, ako nízko, k akým zúfalým argumentom sú schopní klesnúť ak sú priamo postavení pred nespochybniteľnú pravdu, že zlo v učení Ježiša nemá oporu absolútne žiadnu, ba naopak, tak v učení a osobe Mohameda ju nacháda na nespočetných miestach.

D) Prísnosť a nekompromisnosť, ktoré sú opakom slabosti a ustupovania, sa prelínajú celým Ježišovým učením. Že cirkvi, kvôli získaniu čo najväčšieho počtu stúpencov, začali obracať Ježišovo učenie na ruby a ukazovať širokú pohodlnú cestu vedúcu údajne do neba (aj za tú cenu, že Boha nepriamo označili a aj označujú za krvilačného netvora potrebujúceho krv svojho Syna len aby mohol úbohým človiečikom odpustiť ich hriechy...) to predsa na Ježišovom učení nič nemení.