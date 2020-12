Najväčšia koncentrácia krásy do 300 km² na svete? Malta.

A možno aj do 700 km². Pôvodne som tento článok nazvať: Maltézski rytieri, história, architektonické skvosty a prírodné scenérie Malty a ostrova Gozo, druhého najväčšieho ostrova Maltského súostrovia. Takže najprv trochu histórie:

O zložení pôvodneho obyvateľstva Malty, z megalitického obdobia, existujú iba domnienky, aj keď o osídlení Malty v danom období nie je pochýb. Osídlenie dnešným obyvateľstvom začalo okolo roku 2000 pred Kr., a to po tom, čo bola Malta, prechodne, 500 rokov neobývaná. Domnienky sú len v tom, že kto tvoril pôvodné obyvateľstvo... Podľa jednej, stále neoverenej teórie, bola Malta osídlená zo Sicílie, pričom v priebehu ďalšieho vývoja došlo čiastočne k premiešaniu obyvateľstva s inými národmi. V každom prípade, história maličkej Malty sa začala „písať“ už pred 7.000 rokmi.

Po, stále ešte záhadnom období, období megalitickom, sa na ostrove od r. 2000 pred Kr. vystriedalo množstvo vládcov resp. národov: od Feničanov, Kartagijcov, Rimanov, Arabov, Normanov, po Britov. Pre tých posledných, pre Britov, sa Malta stala v obidvoch svetových vojnách neoceniteľnou námornou základňou. Britskou, korunnou, kolóniou bola Malta až do r. 1964, ale už od roku 1921 mala vnútorné samosprávne postavenie; aj keď obmedzené.

Možno najvýznamným historickým medzníkom Malty je rok 60 (keď Malta bola súčasťou Rímskej ríše). V danom roku stroskotal na severe ostrova Malta, na jendom z jej maličkých ostrovčekov, jeden z apoštolov Ježiša Krista - Pavol, ktorý, počas svojho 3 mesačného pobytu na Malte, obrátil na kresťanstvo aj maltského guvernéra.

Bola to strategická poloha Maltského súostrovia, v strede Stredozemného mora, ktorá predurčila jeho bohatú históriu, keďže bola prirodzeným ohniskom mocenských záujmov.

SKUTOČNÝ ZLATÝ VEK v oblasti architektúry na Malte začal v r. 1530, keď sa jej, po 250 ročnom vládnutí Španielov, zmocňuje Maltézsky rád, známy aj pod pomenovaním Rád sv. Jána.

Názov „Maltézski rytieri“ je stručný názov pre členov zvrchovaného vojenského hospitálskeho rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty . Ide o jeden z najstarších katolíckych cirkevných rádov. Bol založený v Jeruzaleme okolo roku 1050 ako mníšska spoločnosť zasvätená sv. Jánovi Krstiteľovi za účelom riadenia hospicov na pomoc pútnikom vo Svätej zemi . Do konca 18. storočia väčšiu časť členov tvorili duchovní. Rád sa stal aj vojenským z dôvodu ochrany chorých, pútnikov a kresťanských území vo Svätej zemi. Po strate ostrova, po dobytí Malty Napoleonom v r. 1798 však táto funkcia už viac nebola vykonávaná. V roku 1834 sa rád usadil v Taliansku v Ríme, kde má zaručenú extrateritorialitu svojich sídel.

Maltézski rytieri svoju činnosť zameriavajú na oblasť lekárskej a sociálnej starostlivosti, ako aj na humanitárne akcie . Rád je zriaďovateľom nemocníc, lekárskych centier, ambulancií, zariadení pre starých a nevládnych, hospicov pre nevyliečiteľne chorých. Najvýznamnejšie humanitárne akcie vykonal v Kosove a Macedónsku, Mozambiku, Salvadore, Indii, Angole, Zimbabwe, Peru, Afganistane a Iraku. Prostriedky na financovanie aktivít rádu sa tvoria z veľkej časti z príspevkov od jeho členov a súkromných darov.

Podľa tradície mnohí z členov rádu pochádzali v minulosti z rytierskych a šľachtických rodín kresťanského sveta. Ešte aj dnes je to rád rytiersky, keďže si zachoval hodnoty rytierstva a šľachtictva . Väčšia časť z 12.000 rytierov a dám, ktorí tvoria rád dnes, sú laickými členmi . Hoci nezložili žiadny cirkevný sľub, všetci sú povolaní k životu cnosti a kresťanskej charity. Aj keď väčšina členov dnes nepochádza zo šľachtických rodov, prijímajú sa za zásluhy, ktoré vykonali pre Cirkev a rád.

Rád má podľa medzinárodného verejného práva nadviazané diplomatické vzťahy prostredníctvom veľvyslanectiev v 94 krajinách. Je trvalým pozorovateľom pri OSN a Európskej komisii a pri ďalších 16 sídlach medzinárodných organizácií, ako napr. FAO a UNESCO. Zdroj a viac tu.

10 rokov po dobytí Malty Napoleónom, sa Malťania búria, začína povstanie a pomoc pri ochrane ponúka Británia. O 5 rokov neskôr, v r. 1814, až do r. 1964, sa Malta stáva britskou korunnou kolóniou. Dnes je už iba súčasťou Commonwealthu, ako nezávislý štát.

1. deň (21. februára 2020), mestečko Mellieha ( severo-západné pobreže Malty ):

2. deň:

A) Mellieha a blízke okolie, do 4,5 km:

Ráno sa nám naskytol takýto pohľad. V pozadí je vidieť ostrov Comino, vpravo, a za ním ostrov Gozo, vľavo

Rozloha ostrova Malta je 246 km². Na dĺžku má 27 a na šírku 14,5 km. Celé súostrovie má 316 km². Pre porovnanie: Madeira má 741 km² a Tenerife, so svojou, oproti Malte, mega rozlohou, 2.034 km², by sa do rozlohy Slovenska zmestilo 24 krát. Madeira 61 krát a celé Maltské súostrovie až 155 krát. Ale najmä podľa množstva architektonických pamiatok sa kľudne vyrovná aj mnohým mnoho, mnoho násobne väčším štátom.

Mellieha Church

Kaplnka Panny Márie - jedna z najstarších a najpôsobivejších cirkevných stavieb na ostrove.

Pohľad od Mellieha Church na Mellieha záliv a ostrovy Gozo a Cominoco

Veža sv. Agáty

Pohľad na hrebeň Melliehy z opačnej strany zálivu, od západu.

V pozadí Gozo a vpravo Comino

Záliv Anchor

Záliv Anchor

Záliv Anchor

Náznaky lesov...

Mellieha od západu

Malta nemá potoky, a už vôbec nie rieky. Vo februári sme tu videli jeden jediný potôčik. Ale zrejme pred tým viac dní nepršalo. Po dažďoch je to ale určite inak. Viď toto video zo srdca ostrova: https://www.youtube.com/watch?v=YKvQRa3V4JM . Priemerný zrážkový úhrn na Malte je na prekvapenie vysoký - 530 mm. Piešťany ho majú 563 mm a Skalica dokonca len 548 mm. Preto jedným z hlavných zdrojov vody na Malte je voda dažďová. Problém je, že rýchlo odtečie, keďže na ostrove bez lesov s nízkou hrúbkou pôdy má problém vsiakovať. Na jej zachytávanie sú tu vybudované nádrže. Ďalším prírodným zdrojom vody je tu podzemná voda. Oba zdroje sú však na maličkú Maltu, kde žije vyše 440.000 obyvateľov, pochopiteľne nedostatočné. Preto sa voda aj dováža. Určité množstvo vody získava Malta aj odsoľovaním vody morskej, čo je ale veľmi nákladné.

B) Vyrážame na východ:

Záliv sv. Pavla

Ostrov sv. Pavla

Ostrovček pomenovaný podľa apoštola Pavla, na ktorom stroskotal, a kde má postavenú sochu.

Nie do prosta, ale do mesta Mosta:

Mosta

Asi ste si všimli tú obrovskú kupolu. Dostaneme sa k nej.

Mosta

Mosta

Typické maltské uličky s krásnymi štýlovými balkónmi.

Mosta Dome (Dóm v meste Mosta):

Pýchou mesta je miestny kostol, dóm - Mosta Dome. Jeho kupola má úctyhodné "rozmery" - s vnútorným priemerom 37 metrov ide o 3. najväčšiu kupolu v Európe bez podpornej konštukcie. Prekonáva ju iba Pantheon a Bazilika sv. Petra v Ríme.

Mosta Dome

Mosta Dome

Mosta

Mosta Dome

Mosta Dome

Mosta Dome

Niektorí návštevníci sú stropom kupole tak ucvátení, že si nepozrú zvyšok kostola. Čo je škoda.

Podľa všetkého ešte žijú svedkovia udalosti, ktorá sa v tomto kostole odohrala počas 2. svetovej vojny. Bomba prerazila kupolu práve v dobe, keď bol kostol plný farníkov schovávajúcich sa tu pred bombardovaném. Bomba kĺzala po podlahe chrámu, ale nevybuchla. Nebola totiž naplná pušným prachom, ale pieskom. Bola takto pre Nemecko vyrobená, ako aj iné, úmyselne, údajne v Česku.

Naxar:

Malta je kresťanská krajina. Takmer 99 % obyvateľstva vyznáva rímskokatolícku vieru. Na Malte je 364 kostolov , čo je, na počet obyvateľov, najviac na svete. (Mešitu tu majú jednu). Katolicizmus je zakotvený priamo v ústave a v živote aj v politike hrá významnú úlohu. Aj napriek tomu ide o modernú spoločnosť, krajinu s pomerne vysokou životnou úrovňou, a na to, že ide o dosť južanskú krajinu, prekvapila ma čistota.

Sklamanie som ale zažil v požičovni áut Europcar na letisku. Narazil som na podvodníkov , alebo podvodníka. Prvý krát v živote som si za požičanie auta priplatil poistku proti havárii (jazdí sa tu na ľavej strane). Vyslovene sme sa na tom s pracovníkom požičovne dohodli, ale ako vysvitlo neskôr (keď som odovzdával auto s mierne odretým, poškrabaným ľavým blatníkom), v zmluve stálo, že som si priplatil za to, ak auto neodovzdám s plnu nádržou ... O tom však pri poisťovaní nebolo ani reči. Auto som samozrejme vrátil s plnou nádržou, ako sa to robí vždy a všade v normálnych krajinách. Zvlášť keď benzínpumpa je aj priamo na letisku. Peniaze za plnú nádrž (čo činilo 50 eur) mi však nevrátili, ale musel som zaplatiť 50 eur za malé poškrabanie blatníka. Samozrejme, pracovník, od ktorého som si auto požičiaval v práci nebol, a keďže nás tlačil čas odletu, nemal som čas sa niekde sťažovať. Toto pokazilo náš dojem z tejto, inak krásnej krajiny. Dosť pravdepodobne takéto zmluvy robia bežne. Veď kto už ich číta? Poistíte sa extra pre prípad poškodenia auta, ktoré neplatí, auto automaticky vrátite s plnou nádržou, lebo neviete o tom, že ste sa v skutočnosti pripoistili za neodovzdanie auta s plnou nádržou.

Attard:

mestečko Attard

Attard

Attard

Rabat:

Mdina (UNESCO):

Mdina sa pýši najstaršou ucelenou stredovekou architektúrou na ostrove.

To mesto má svoj šarm, kúzlo. Vraciate sa v ňom v čase. Okrem turistov v ňom nevidíte žiadne rušivé elementy, ktoré by vášmu zraku bránili v tom, myslieť si, že ste sa ocitli v stredoveku.

V rímskej ére bola Mdina spolu so susedným Rabatom metropolou ostrova.

Pohľady z terasy mesta Mdina na centálnu časť Malty & Pohľady na sever až východ (zľava):

V pozadí Valletta.

Na ostrove žije 460.000 obyvateľov, čo je teda na veľkosť ostrova dosť veľa. Navyše Maltu každý rok navštívi priemerne 1,5 - 2 milióna turistov. Zisky z turizmu sa na HDP podieľajú až 30-timi percentami.

Pohľad z Mdiny na východ

Z Mdiny do maltských "hôr":

Stúpanie je zjavne pozvoľné... Ale prekvapenie na nás čaká...

Maltský vidiek.

Hore postavičky na "postavách", dole už zreteľné postavy...

A dostávame sa k najvyššiemu bodu nášho stúpania a celého súostrovia, ktorým je "náhorná plošina" Bingemma Heights (253 m), vápencová plošina nad útesmi Dingli.

Tak takúto krásnu prírodnú scenériu sme na Malte veru neočakávali.

V pozadí je zámok Verdala zo 16. stor.

Zámok Verdala a jediný skutočný les, alebo lesík, na Malte - Busket Gardens. Vysadili ho Maltézski rytieri ako leveckú oboru.

Malta - poľnohospodárske políčka chránené kamennými múrikmi.

Poľnohospodárstvo je na Malte málo rozvinuté. Pracuje v ňom 1,7% obyvateľstva. Rozvoju bráni najmä nedostatok pôdy a vody. Prevláda rastlinná výroba zameraná na pestovanie viniča, južného ovocia, kvetov, skorej zeleniny a obilia. Poľnohospodárska výroba sa sústreďuje hlavne na trochu zelenší ostrov Gozo. Napriek tomu sa musí zelenina dovážať.

Mysteriózna kaplnka na maltskom vidieku.

Krásne zelené údolie na západe Malty. V pozadí mestečko Mgarr a pred ním nejaké roľnícke družstvá... s množstvom skleníkov.

Mgarr

Stále západné pobrežie.

Desiatky hliadkovacích veží, ktoré je dodnes vidieť na Malte, ako aj mnohé zachovalé pevnosti a opevnené mestá, sú najmä výsledkom obrany proti útokom moslimských osmanských Turkov.

Malta bola dejiskom natáčania mnohých filmov (Trója, Gladiátor, Súboj Titanov, Hry o tróny..., a v r. 2015 film "Pri mori" v hlavných úlohách B. Pitt a A. Jollie). A na susednom ostrove Gozo sa nachádza jaskyňa Calypso, v ktorej údajne Homér napísal jedno z najväčších diel všetkých čias - Odysea.

Západné pobrežie

3. deň:

Valletta (UNESCO):

Hlavné mesto Malty je najjužnejším a najmenším európskym hlavným mestom. Jeho rozloha je len 0,6 km² teda 1 km na dĺžku a 600 m na šírku. Ale keď sa ním prechádzate máte dojem, že ste v omnoho väčšom meste, nie v mestečku so 6 a pol tisícami obyvateľov, ako u nás dnes majú pomaly Jarovnice pri Prešove. V metropolitnej oblasti Valletty však žije takmer 400 tisích obyvateľov. Na zvyšok Maltského súostrovia tak pripadá už len približne 50 tisíc obyvateľov.

Predmestie Vallety - mestečko Floriana. Obe mestá sú na sebe nalepené. Delí ich len námestie:

Námestie medzi Vallettou a Florianou

Čítal som, že do takejto krásy sa metropola malty premenila iba v posledných 10 až 20-tich rokoch, kedy bolo zrekonštruovaných veľa jej domov.

Pohľad cez záliv na mesto Sliema.

Konkatedrála sv. Jána - Zvonku "nič moc", ale zvnútra skutočný skvost, ktorý ohromí hádam každého. Keď ju v r. 1831 navštívil spisovateľ Walter Scott, skonštatoval: "Toto je snáď najkrajšie miesto, ktoré som kedy v živote videl."

3 mestá (v jednom):

Ide o mestá, zľava:Vittoriosa, Senglea a Cospicua, ktoré ležia od Valletty na opačnej strane zálivu. Sú ako 3 prsty a tieto sú jedno z niekoľkých miest Malty , ktoré sú ešte v mnohých ohľadoch nedotknuté.

Vittoriosa

Vittoriosa

Vittoriosa

Vittoriosa

Vľavo "prostredný prst" Cospicoa a napravo od veže je Senglea

Cospicoa a napravo je Senglea

Z Valletty sme prešli na druhú stranu zálivu. Na ľavej strane je Senglea a za ňou vzadu je Valletta.

Senglea

Senglea

Cospicoa

Cospicoa

Cospicoa

Cospicoa

Cospicoa

Megalatické chrámy v Tarxien (UNESCO):

Ide o komplex 3 chrámov postavených postupne v období rokov 3.000 až 3.250 pred Kr., teda na konci mladšej doby kamennej (tie najstaršie na Malte sú ešte o 850 rokov staršie). Teda sú staršie než egyptské pyramídy či anglický Stonehenge. Na rozdiel od ostatných, zvyšných štyroch maltských megalitických chrámov zapísaných do zoznamu UNESCO, sa tieto nenachádzajú na vidieku, ale uprostred hustej zástavby mesta Tarxien, južne od Valletty. Vyznačujú sa dobre zachovanými ornamentami a reliéfmi na kameňoch. Okrem špirál sú tam aj zvieracie motívy. V múzeu sa nachádzajú aj zvyšky 3 metre veľkej figúry Magna Mater.

Mesto Paola s nádhernou bazilikou :

Paola, bazilika Krista Kráľa

4. deň:

Ostrov Comino:

Ostrov Gozo:

Rozloha druhého najväčšieho, jedného z dvoch trvalo obývaných ostrovov Maltského súpstrovia, je 67 km². Na dĺžku má 13,3 km a na šírku 7,2 km. Žije tu 37.000 obyvateľov z celkového počtu 475.000 Malty. Jeho obyvatelia nie sú Malťania, ale Gozitáni.

Ide takmer o biblickú krajinu, o pomerne nedotknutú krajinu, s nedotknutými starými dedinami, aj keď ich centrá vyzerajú ako centrá našich bežných starých miest do 50 tisíc obyvateľov . No proste paráda! A ide tiež o krajinu s najstaršou stojacou kamennou stavbou na svete, v rámci Ggantija Temples.

Maltézski rytieri sa starali nielen o Maltu, ale aj o Gozo. Na Goze však chýbali prírodné ochranné prvky, aké mala Malta, a preto bolo zraniteľňejšie voči cudzím inváziám. Aj preto v r. 1551 Osmani dokázali ostrov úplne vyplieniť.

Prístav Mgarr.

Mestečko Gnajsielem (Ainsilem) s pekným kostolom v gotickom štýle (ten vpravo). Je zaujímavé, že nemá ani 100 rokov. Výstavba začala v r. 1924 a trvala viac ako 50 rokov. Z rôznych dôvodov boli stavebné práce odkladané.

Xewkija (Sheukia):

Bazilika sv. Jána Krstiteľa v Xewkiji - Ide o baziliku s jednou z najväčších kupolí v Európe Jej priemer je 27 m, a bazilika je vysoká 75 m, (Dóm sv. Martina v BA má 85 m). Bola postavená pomerne nedávno, na začiatku 20. storočia. Je iste zaujímavé, že tak veľká bazilika sa "uživí" nieže v tak malom meste, ale vôbec v tak malej krajine.

Námestie v Xewkiji.

Bazilika sv. Jána Krstiteľa v Xewkiji

Bazilika sv. Jána Krstiteľa v Xewkiji

Victoria (Rabat) - metropola ostrova:

(Mesto bolo premenované na počesť britskej kráľovny Viktórie).

Je zaujímavosťou, že mesto má toľko obyvateľov ako Valletta, ba dokonca ešte o pár rodín viac!... (6.900 obyvateľov), aj keď oproti Vallette pôsobí skôr dedinským dojmom.

V každom kúte krajiny sú prítomné krásne ulice so štýlovými balkónmi.

Mestu na návrší dominujú citadela s katedrálou.

Z návršia sa núkajú krásne výhľady do okolia, takmer na celý ostrov.

V pozadí je mestečko Xaghra, pri ktorom sa nachádzajú megalitické chrámy - Ggantija Temples, s najstaršou stojacou kamennou stavbou na svete:

Na footgrafii úplne vľavo hore je vidieť najvyšší vrch ostrova Ta' Dbiegi hill (190 m), v blízkosti dedinky San Lawrenz.

Záliv Ghasri. Tento nie je naplnený len morskou vodou, ale aj výdatným prameňom z Dbiegi Hill. Takže dalo by sa povedať, že ide o poloriečku, jedinú na Malte.

Gharb

Námestíčko v dedinke Gharb. Na Malte,, vrátane Goza, má aj každá dedinka pekné, alebo dokonca krásne námestíčko. A tu je údajne 10 najkrajších námestí na Goze.

Jej krásny barokový kostol bol postavený v rokoch 1699 až 1729.

Uvádza sa, že Gharb je najzápadnejšou dedinkou celého Maltského súostrovia. Ale ešte západnejšou je mini dedinkou je San Lawrenz, viď nižšie.

Neďaleko sa nachádza, resp. do r. 2017 sa nachádzalo, známe Azurové okno, skalný oblúk, ktorý sa však pri silnej búrke zrútil. Ale na západnom pobreží Goza je stále čo obdivoovať:

Použitá literatúra (okrem Wikipédie): z anglického originálu Explore Malta, preložilo nakladateľstvo Lingea s.r.o. Brno, vydané v r. 2019.

