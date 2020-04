Devínska Kobyla a okolie 2016 a pripomienka na potopu z r. 2002

Doposiaľ som nespravil, a tipujem, že už ani nikdy nespravím toľko fotografií ako v roku 2016. Samozrejme sa to týka aj fotografií z Devínskej Kobyly a blízkeho okolia, keďže pod touto horou bývam a milujem ju.

Väčšina fotografií pochádza z mojich bežeckých potuliek, bežeckých tréningov. Veľa krásnych záberov (ojedinelé západy Slnka z úbočí alebo vrcholu D. Kobyly, zver, ktorá mi neraz skrížila cestu takmer bezprostredne predomnou, nečakaná inverzia, tajomná hmla...) mi ušlo, lebo fotoaparát so sebou nenosím vždy, ale aj tak som spokojný s tým, čo sa mi podarilo "zvečniť".

Fotené z Devínskej Kobyly. Teda je to podkarpatská alebo podalpská dedina?...

V pozadí je vidieť Viedeň a na obrázku nižšie viedenský "Slovnaft".

Na obrázku nižššie je v pozadí opäť vidieť Viedeň - fotené z vrcholu D. Kobyly (513 m)

Kruhovému výhľadu z Devínskej Kobyly som venoval samostatný článok: https://burkert.blog.sme.sk/c/448365/kruhovy-vyhlad-z-devinskej-kobyly-a-kam-kraca-jej-byvala-vojenska-zakladna.html

Mini kaňon nad Lamačom (oproti D. Kobyle).

"Práca" ľudí žijúcich v tom, že ich ich činy nikdy nedobehnú.

POZOR! Grizly!...

Devín

Zanikajúce vinice nad Devínom.

Údolie Vydrice s riečkou Vydrica (nepatrí pod D. Kobylu, je oproti nej).

Pozor na kruhový objazd.

Dvojprúdovka...

Zakľukatieva sa.